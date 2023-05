Fue, sin lugar a dudas, la noticia de la semana pasada en el mundo del corazón. La ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco sorprendió a propios y extraños. Desde entonces, ella se ha mostrado muy activa -como siempre- en redes sociales. Por su parte, Antonio David Flores había mantenido -como también es habitual en él- un perfil muy bajo en internet. Hasta hoy, que por fin ha publicado.

La noticia bomba saltó el jueves. Fue entonces cuando Marta Riesco anunció a través de sus redes sociales que había roto con Antonio David Flores. Y no solo eso. También culpó del fin del noviazgo a Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco.

Por ahora, poco o nada se sabe de los motivos de la ruptura. Ni Marta Riesco se ha pronunciado ni tampoco lo han hecho Antonio David Flores, la otra parte implicada, ni Rocío Flores, la señalada por Riesco.

Desde que se conoció la ruptura, Marta Riesco se ha mostrado igual de activa que siempre en redes sociales. Sólo hizo una leve referencia al asunto, para aclarar que pese a haberlo dejado con el exguardia civil no apoyaba a Rocío Carrasco -exmujer de Flores, que le acusa de maltrato- y desmentía que su ya expareja fuese un maltratador o similar.

Por su parte, Antonio David Flores no ha escrito en sus redes sociales hasta hoy. Lo ha hecho para agradecer las numerosas felicitaciones que ha recibido por su cumpleaños. "Gracias todos por vuestras felicitaciones en el día de mi cumpleaños", escribió en Instagram, sobre una imagen en la que se puede ver la puesta de sol en la playa de Málaga, donde reside.

Antonio David da la cara

Antonio David Flores ha reaparecido en su canal de YouTube donde ha confesado cómo se encuentra tras los últimos acontecimientos a los que ha tenido que enfrentarse.

El que fuera guardia civil ha confesado que no están siendo tiempos fáciles para él, algo que una seguidora le ha visto reflejada en su rostro y así se lo ha hecho saber. "Llevo una semana un tanto complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que me ha ocurrido y obviamente no puedo tener la mejor de mis caras", ha dicho sin querer decir a qué se refiere. Sin embargo, somos conocedores de su ruptura sentimental y del enfrentamiento entre Marta y Rocío Flores, que se habría convertido en el detonante del fin de su relación.

A pesar de que Antonio David Flores nunca ha tenido problemas para hablar de este tipo de temas y su intimidad (de hecho, fue él quien confirmó su relación con Riesco a través de la misma plataforma), ahora parece haber cambiado de opinión. Uno de los internautas ha querido preguntarle por su ruptura, a lo que él ha mostrado su malestar y le ha espetado lo siguiente: "¿Voy hablar de Marta? No lo sé. Depende si me encuentro con ganas, lo voy hacer. Y sino, te vas a otro canal que ahí cuentan cosas que no tienen ni puta idea", ha dicho de manera tajante.