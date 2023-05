Rocío Flores sigue recuperándose de su última operación. La "influencer" ha hablado de las secuelas que le ha dejado su paso por el qiurófano, que no había visto hasta ahora: "Mi padre me asustó un poco", reconoció.

Rocío Flores pasó por el quirófano este mes. Lo hizo para someterse a una mastopexia, una operación para elevar y mejorar la forma de las mamas caídas que, tal y como ella misma ha asegurado, en su caso es un retoque de una operación anterior.

La operación, tal y como ella mismo afirmó, fue un poco más complicada de lo esperado, pero salió bien. Pese a ello, aún se encuentra en fase de recuperación. De hecho, ha revelado que hoy es el primer día que se vio los pechos sin esparadrapo desde la intervención.

Así lo ha explicado a través de su cuenta oficial de Instagram. "Por fin he podido darme un señor baño y ha venido mi tía a lavarme el pelo porque no puedo aún yo sola", comenzó explicando.

También reveló cómo habían sido sus sensaciones tras verse el busto. "Hoy es el primer día que me veo el pecho sin esparadrapos, es decir, primer día que me veo la nueva cicatriz. Mi padre se asustó un poco porque él me vio recién operada el pecho y me dijo que eran muy grandes (en su línea del pánico a estas cosas", relató, antes de añadir: "Cuando me he visto os juro que me he quedado en shock. Tengo las líneas más finas que he visto nunca (según la piel y todo no sé si ensancharán un poco, pero ahora mismo es como si no tuviese prácticamente cicatriz)".