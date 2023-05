La isla de las tentaciones es un reality que se emite en Telecinco los lunes a las 22.00h. El programa, presentado por Sandra Barneda, consiste en que cinco parejas que no están en su mejor momento acuden a una isla en la República Dominicana para poner a prueba su relación.

Los chicos de las parejas son enviados a una casa con diez mujeres solteras y las chicas, por su parte, vivirán en otra casa con diez solteros. El propósito es comprobar si con la convivencia, las fiestas y las citas que deberán tener, las parejas serán capaces de resistirse a la tentación o cometerán una infidelidad con alguno de los solteros.

El programa, que lleva ya seis ediciones en emisión, no deja de batir récords puesto que los enfrentamientos e infidelidades que se producen entre los participantes son el factor que más engancha a los espectadores.

Han salido a la luz muchos ‘secretos’ acerca de La isla de las tentaciones como la cantidad de alcohol que el programa les permite consumir o la razón por la que todas aquellas personas que utilizan gafas no pueden llevarlas durante el rodaje. Incluso algunos concursantes que han pasado por La isla de las tentaciones han decidido sacar los trapos sucios para hablar de su descontento con el programa.

Sandra Barneda explota

Miriam, la soltera favorita de Manuel, llegó como un huracán a su encuentro con Lydia, novia de uno de los habitantes de 'villa playa', en la 'Hoguera de solteros'. La de Barcelona venía dispuesta a dejarle claro a Lydia que el participante ya no estaría presuntamente enamorado de ella. Pero Sandra Barneda tuvo que intervenir en varias ocasiones para llamarle la atención.

La soltera había empezado su discurso sacándole a Lydia una foto para que Manuel se acordase de ella, decía. Pero Naomi saltó para defender a su compañera ya que sabía que Lydia no se sentía cómoda en el conflicto. Entre el cruce de acusaciones y reproches, Miriam mandó a callar a Naomi diciéndole que se pusiera "un puntito en la boca". Fue la primera vez en la que Sandra Barneda tuvo que bajar los ánimos. "Aquí quien manda a callar soy yo", dijo la presentadora.

Poco más tarde, Miriam le estaba diciendo a Lydia los motivos por los que Manuel no se habría acordado de ella en Villa Playa. La novia de Manuel respondía diciendo que 'La isla de las tentaciones' les iba a servir para darse cuenta de si estaban enamorados o no, pero que ella tenía claro que sí. "¿Estás enamorada tonteando con otro fuera?", le reprochó Miriam.

La información de la soltera sorprendió a Lydia y a sus compañeras pero también a Sandra Barneda, que le hizo ver a la soltera que no podía soltar información ni del exterior ni de las villas. Miriam acató la reprimenda, pero su 'bomba' dejó a Lydia muy descolocada. "Yo no he hecho nada", se justificó. Pero, aún así, se quedó dando vueltas a la información por pensar que se lo había contado Manuel.