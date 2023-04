Nadie duda de que Orestes es uno de los concursantes más emblemáticos de Pasapalabra. Por eso todos se preguntan cómo se encuentra después de haber sido expulsado del concurso tras ganar Rafa, su contrincante, el bote del concurso cifrado en 2.272.000 euros. "Está muy desanimado", aseguraron en Espejo Público, el programa de Antena 3 que presenta Susana Griso.

"Pasapalabra" es un programa de televisión que comenzó a emitirse en España en el año 2000. Antena 3 fue la cadena que estrenó el formato; si bien, a los seis años de emisiones, Telecinco se hizo con los derechos y pasó a explotar el programa del rosco.

En la cadena de Mediaset fue donde más éxito tuvo el programa, con Christian Gálvez a la cabeza. En octubre de 2019 una sentencia judicial obligó a que Telecinco dejase de emitir el programa por unos problemas con los derechos de emisión.

Cuando Mediaset y la productora original del programa negociaban la fórmula para recuperar el formato, Antena 3 se anticipó y logró hacerse con los derechos de emisión. La jugada, al menos hasta ahora, ha salido redonda. Pusieron a Roberto Leal como presentador y están siendo dueños y señores de la audiencia día tras día.

El concurso consiguió algo histórico. Rafa se ha llevado el bote más alto de la historia del programa. Y lo ha hecho en una sola tirada. Hasta ahora, el concursante del célebre programa que había logrado el bote más alto era Eduardo Benito, que en mayo de 2006 se embolsó nada más y nada menos que 2.190.000 euros. Ahora, el acumulado en todos estos programas ya superaba ese montante. Era de 2.272.000 euros.

Sin embargo, y según las normas del programa, su contrincante Orestes también tuvo que abandonar el programa. Era la segunda ocasión en que volvía al concurso tras haberse quedado ya otra vez a las puertas de conseguir el bote. Y ahora, ¿cómo se encuentra? Pues Luis de Lama, que consiguió hablar con el concursante, aseguró que estaba "muy desanimado". Y es que, como explicó, "está intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga: 'Venga a seguir para adelante, porque si no, nos vamos a volver locos''".

Espero que los medios que, ya sea consciente o inocentemente, se hayan hecho eco de ese reguero de falsedades facilonas partiendo de declaraciones tergiversadas, tengan la decencia de corregirse. — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 26 de marzo de 2023

Aun así, Orestes ha tenido que romper su silencio para acallar diferentes rumores que se han sucedido en las redes sociales. "Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y,aunque había decidido no manifestarme,he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran @LuisDLama ,colándolas como información de primera mano y de esos mismos días indiscutiblemente fiable tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido. Por ello, resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo. Espero que los medios que, ya sea consciente o inocentemente, se hayan hecho eco de ese reguero de falsedades facilonas partiendo de declaraciones tergiversadas, tengan la decencia de corregirse", ha escrito.