En diciembre del año pasado saltaba la liebre en Masterchef de la mano de Patricia Conde. La presentadora participaba en la séptima edición de la versión celebrity del concurso y destapaba lo que supuestamente ocurría entre las bambalinas del concurso. Manipulación, compañeros que consumían sustancias y un sinfín de comentarios subidos a un post de Instagram que la actriz llegó a editar hasta en tres ocasiones.

"Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. En plan, ‘no estás loco, te han apagado el horno’, o "En mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días", fueron algunas de las declaraciones más controvertidas vertidas por la presentadora.

Ahora, con la decimoprimera edición de concursantes anónimos en pantalla, poco tiempo ha faltado para que empiecen a circular por redes sociales las primeras críticas hacia las dinámicas propuestas por el concurso.

La audiencia brota contra el talent de cocina

MasterChef 11 vivió este lunes su tercera gala con la que sorprendió a los concursantes y a los espectadores con la expulsión de dos concursantes en la prueba de eliminación en lugar de a uno, como todos pensaban que iba a ser.

Pilu, Frank y Karla fueron los tres últimos, debido a que sus platos eran peor que el resto. "El aspirante que no continua en MasterChef es Karla", anunció Pepe. Todos miraron a la joven, y el chef continuó: "Y Frank".

Los concursantes se sorprendieron y ambos comenzaron a llorar sin consuelo. Eso sí, dedicándoles unas bonitas palabras de agradecimiento tanto al equipo del programa como a sus compañeros.

Pero, más allá de ese disgusto, la audiencia se llevó un buen berrinche con el inicio del programa y un reto a los concursantes antes de la primera prueba de cocinado que se alargó más de media hora.

Los aspirantes, divididos en parejas, tenían que subirse a un toro mecánico e intentar aguantar el máximo tiempo posible encima de la atracción. Todo de acara a conseguir segundos extras para el cocinado.

Sin embargo, este reto provocó gran indignación entre la audiencia, cada vez más exigente, que no entendió que el programa dedicara tanto tiempo a esto.