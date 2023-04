La relación entre Jessica Bueno y Jote Peleteiro va cuesta abajo tras haber anunciado el pasado mes de noviembre su separación. Pero es que en lugar de mejorar la comunicación entre ambos -cuentan con dos hijos en común-, el exfutbolista del Alavés, entre otros clubes futbolísticos, lanzó ese domingo un zasca a su expareja a través de sus redes donde se podia leer: "Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", tal y como cuentan desde Sálvame, el programa de Telecinco.

Y en una de sus últimas publicaciones de Twitter del programa, hablaba de la pareja formada por Jessica Bueno y Jota Peleteiro, que se rompió en noviembre después de nueve años, un divorcio "de forma amistosa", como había asegurado el propio exfutbolista. Pero a pesar de este divorcio "amistoso", la cosas han ido a peor en estos últimos meses entre los dos, con indirectas y reproches entre ambos. Y este domingo, Peleteiro publicó en su perfil oficial de Instagram una fotografía en la que aparecía su exmujer junto a otro hombre.

Texto demoledor

Y no solo eso, le acompañaba un texto demoledor. "El Divildos y Jessica Bueno", comenzaba el deportista, señalando que "como tiene el ojo el Divildos, no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines”.

Y no se quedaba ahí, sino que continuaba su texto: "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí".