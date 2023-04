"He salido con ganas de vomitar". Visiblemente indignada. Así se ha mostrado Ana Rodríguez, la nieta del humorista Arévalo, tras el vídeo que colgó con su abuelo en TikTok y que ha generado gran revuelo en redes sociales. "Tenéis la mente podrida", ha recalcado.

Arévalo es el nombre artístico de Francisco Rodríguez Iglesias, un humorista y actor madrileño de 75 años, aunque criado en Valencia. Se hizo famoso en los años 60 y 70 del siglo pasado con chistes de gangoso y mariquitas que grababa en casetes. Gozó de gran éxito, lo que le acabó abriendo las puertas del cine y la televisión. Debutó en la gran pantalla con Mariano Ozores en "El currante". A este trabajo siguieron otros como "Agítese antes de usarla", "El pan debajo del brazo" o "Los obsexos".

En televisión debutó en 1983 en el "Un, dos, tres... responda otra vez", "Esto es espectáculo" o "Risas y estrellas". Incluso llegó a tener un programa: "Arévalo y Cía", que estuvo en antena entre 1997 y 1999.

El vídeo en cuestión es una reacción a una primera publicación que ella mismo hizo a través de su cuenta de TikTok. En las imágenes se le puede ver a ella y a Arévalo en una cocina, ante una paella con arroz. "Hola, pues aquí estoy con mi abuelo, que me está enseñando a hacer una paella", dice ella, mirando a cámara. En ese momento, el abuelo toma la palabra: "No he visto en mi vida una paella como la que está haciendo mi nieta". "Buen maestro tengo", dijo ella, riendo y con claros gestos de complicidad entre ambos.

El vídeo ha generado cierto revuelo en las redes, donde muchos han comentado si existía cierta relación entre ambos. Esto no ha gustado a la nieta, que ha publicado un nuevo vídeo zanjando todo tipo de rumores. "Ese vídeo soy yo con mi abuelo. Es mi abuelo -recalca- Arévalo", comienza diciendo la joven, antes de abundar en el tema: "Me dio por curiosear un poco en los comentarios y me he dado cuenta de por qué la curiosidad mató al gato. He salido con ganas de vomitar y con el estómago revuelto. Tenéis la mente podrida. Si no sabéis, informaos antes de hablar, porque sí, es mi abuelo". Antes de terminar, zanjó: "Los comentarios que hay en ese vídeo son repugnantes. Replanteároslo, ¿vale?".