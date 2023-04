La tiktoker Judith Arias aprovechó el portal de Mediaset Mtmad para sincerarse sobre la enfermedad que padece desde que tenía quince años. Una afección que también tienen su abuela y su madre, con lo que puede ser algo hereditario. Por eso le preocupa que su hija Chloe también la padezca: "Espero que mi hija no la tenga también".

Judith Arias es una influencer con más de 14 millones de seguidores en TikTok y casi 2 millones en Instagram. A principios de este año ella y su novio, Ángel Vargas, decidieron abrirse una cuenta y ahora se han convertido en una de las parejas más populares de las redes sociales. Con tan solo 20 años, acaban de ser padres primerizos de una niña llamada Chloe.

La popularidad de Judith no para de crecer y, ahora, ha abierto un nuevo canal en Mtmad que se llama "Mi realidad".

Enfermedad

Y es en ese canal donde ha hablado sobre su enfermedad. "Me duelen mucho las rodillas, los codos, se me abren constantemente las muñecas", aseguró la tiktoker en un vídeo, donde señaló que padece fibromialgia, una enfermedad crónica en los músculos que hace que "los dedos se me estén empezando a deformar". Es más, asegura que "hay veces que me acuesto por la noche que me duele el cuerpo".