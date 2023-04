Act2ality, la cuenta de información en Tiktok con 4,3 millones de seguidores, tiene un nuevo socio: Atresmedia. La compañía ha llegado a un acuerdo de colaboración comercial con Ac2ality SL, la sociedad detrás del perfil creado y pilotado por cuatro jóvenes madrileñas de 26 años que se dedica, tal y como cuentan siempre sus fundadoras, a "traducir los periódicos".

En menos de tres años, Act2ality se ha convertido en el perfil informativo más seguido de España en esta red y en el segundo perfil informativo más seguido de Europa, solo por detrás del Daily Mail, de acuerdo a un reciente informe del Instituto Reuters. A nivel internacional se sitúa también entre las cinco primeras posiciones, por encima de grandes medios estadounidenses como el Washington Post.

Según fuentes conocedoras del acuerdo a las que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Atresmedia será la encargada de gestionar la publicidad de Ac2ality en todas las redes sociales, principalmente en TikTok, además de que hacerse con una participación "minoritaria" del accionariado para poder "crecer y aprender" juntos.

El acuerdo de colaboración, según las mismas fuentes, permitirá a Act2ality mantener su "independencia" y al grupo audiovisual, dueño de La Sexta y Antena 3, le abrirá una puerta para "explorar" un nuevo mercado muy similar al de la televisión, dentro de su objetivo de buscar mercados más allá de la publicidad tradicional. De igual forma, la plataforma de las madrileñas podrá tener más visibilidad en medios convencionales, permitiéndole crecer aún más “apoyándose en la fuerza de comunicación de Atresmedia”.

Ac2ality ya tenía un grupo detrás

María Murillo, Gabriela Campbell y Paula Muñoz son las tres caras más visibles de Ac2ality. Cada día, la cuenta publica una media de cinco vídeos cortos —de alrededor de un minuto de duración— con noticias "traducidas". Según explicaron en una entrevista con el diario 'El País', es la cuarta compañera (Daniela Álvarez) la que ejerce de editora. Álvarez revisa la prensa todos los días y escoge las noticias "que se repiten, sobre todo de política internacional". Usando la información publicada en estos medios tradicionales, construyen guiones y, en la descripción de cada vídeo, citan a uno de los medios consultados. "Cito la fuente que considero que mis seguidores van a entender mejor", explicó Paula Muñoz en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca.

Además de editora, Daniela Álvarez es la presidenta, consejera delegada y principal accionista (de las cuatro) de la empresa. Concretamente, y de acuerdo a las cuentas de 2020 depositadas en el Registro Mercantil, Álvarez posee el 26,89% del accionariado. Fue ella quien registró la compañía a finales de 2020, ejercicio en el que también entró como socia la empresa Wonderland Capital S.L, que posee un 31,63%.

Wonderland Capital es la empresa de Luis Álvarez, un empresario madrileño dedicado al mundo del espectáculo: gestiona el teatro Caixabank-Príncipe Pío, el Abono Teatro (un abono anual para acceder a precios reducidos a espectáculos y salas de cine de la Comunidad de Madrid), ha estado detrás de musicales como We Will Rock You, que se estrenó en el citado teatro y tiene, además, una sociedad para el alquiler de bienes inmobiliarios. Tanto Ac2ality S.L como la mayoría de sociedades de Luis Álvarez están inscritas en la misma dirección, un chalé de Las Rozas.

En el año de su constitución, Ac2ality hizo una ampliación de capital con una prima de emisión de 264.000 euros (dinero que aportan los nuevos accionistas y que va directo a las reservas de la empresa). Es decir, que la idea nació con recursos suficientes para empezar a rodar antes de hacer negocio.

La cifra de negocio de Ac2ality de los siguientes ejercicios aún no está disponible, si bien la fundadora explicó en El País que las cuatro pueden vivir de lo que genera la cuenta. Sus ingresos proceden de anuncios, que hasta la publicación de aquel artículo camuflaban como información no pagada pese a ser esta una práctica ilegal. "No lo quisimos poner porque el algoritmo te castiga", dijo Álvarez. En otras entrevistas, la joven empresaria ha contado que también hacen consultoría y otro tipo de colaboraciones con marcas, no necesariamente en la cuenta principal.

Durante su intervención en el Congreso de Huesca, Paula Muñoz desveló que estaban a punto de integrarse con "un gran grupo", sin decir cuál. La operación, en la que Atresmedia lleva trabajando meses, se enmarca dentro de la política de la empresa de diversificar su negocio y se produce en paralelo a la compra de Waynabox, una de las empresas españolas líderes en el segmento de los viajes sorpresa y de regalo.

El grupo dirigido por Javier Bardají comenzó a operar en el negocio de capital riesgo en el año 2012, en el modelo llamado media for equity, con el que pretendía que sus ingresos no dependieran tanto de la publicidad. Desde entonces, Atresmedia ha invertido más de 80 millones de euros en más de 30 startups, como Wallapop o Emagister, que en muchas casos fueron vendidas posteriormente obteniendo una alta rentabilidad.