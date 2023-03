"La isla de las tentaciones" es uno de los grandes "realities" de la pequeña pantalla en España. La primera temporada de "La isla de las tentaciones" se estrenó el 8 de enero de 2020. Cosechó cuotas de pantalla de en torno al 20%. La final tuvo un "share" del 30%, una cifra muy alta.

Tras este éxito, Telecinco no dudó en ir a por una segunda temporada, que también promedió cuotas de pantalla superiores al 20%, con un 28% en la gran final.

La tercera temporada no defraudó. La audiencia siguió fiel al programa, que se desarrolló en el primer trimestre de 2021, firmando más de un 25% de cuota de pantalla media.

Posteriormente Telecinco hizo una edición especial. "La última tentación", estrenado en septiembre de 2021, en el que reunieron a varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones. Pese a todo lo que prometía, terminó por ser la edición menos vista. Eso sí, mantuvo cuotas de pantalla de entre el 15 y el 20%.

Poco tiempo después se estrenó la cuarta temporada del concurso, que nuevamente firmó cifras similares al especial. El 21 de septiembre se estrenó la quinta entrega que, como en las anteriores, ha vuelto a contar con el apoyo de la audiencia, con más del 12% de cuota de pantalla.

El programa engancha a sus espectadores por la polémica y el morbo de la fidelidad de las parejas con los tentadores. Eso es lo que ha pasado en la última edición, que ha acabado con un susto de los gordos. La segunda hoguera de Elena fue durísima. En el programa anterior de ‘La isla de las tentaciones’ vimos su reacción a las imágenes de la infidelidad de David, que se había besado con María.

Elena se levantó de la hoguera con un cúmulo de emociones: triste, enfadada, dolida, decepcionada… Se alejó de la tablet y de sus compañeras durante unos minutos, en los que lloró y gritó, incapaz de creerse que su novio, en el que tanto confiaba, podía traicionarla de esa manera. Elena contó que antes de ir a ‘La isla de las tentaciones’, ella y David estaban muy bien como pareja, por eso no entiende ese comportamiento de su novio, que la decía una y otra vez que la quería. “Qué poca palabra, qué mentiroso. Lo que más me duele es que no se arrepienta y que no piense en el daño que me puede hacer a mí”, reflexionó.

Esta infidelidad supone un antes y un después para Elena. Primero, porque aseguró que ni se le pasaba por la cabeza perdonar a su novio. Por otro, porque se está conociendo mejor a sí misma y descubriendo lo fuerte que es. Durante la hoguera de Lydia, Elena se desmayó. El equipo del programa entró rápidamente para asistirla y se la llevaron al servicio médico, ante el tremendo susto de todas sus compañeras. Afortunadamente, se recuperó sin sobresaltos. “Está en el servicio médico, ha sido una bajada de tensión. Creemos que lo mejor es que no vuelva a la hoguera”, les comunicó Sandra Barneda a las chicas.