"La isla de las tentaciones" no solo se ha convertido en uno de los programas de éxito de Telecinco. También se ha destapado como su nueva gran cantera de "personajes", cogiendo el testigo de títulos anteriores como "Mujeres y hombres y viceversa".

El programa que pone a prueba la fidelidad de las parejas o muestra la infidelidad de las mismas ante los tentadores ha vivido unos momentos muy duros. Para Elena, 'La isla de las tentaciones 6' no está resultando ser una experiencia nada fácil. La participante viajaba junto a su novio David a República Dominicana para poner a prueba su relación. Lo que no podía imaginarse, era que a los pocos días, este le sería infiel con una de las solteras.

Desde que llegó a la villa, David tuvo una fuerte química con María. Poco a poco, la temperatura entre los participantes iba en aumento, hasta que finalmente terminaban cayendo en la tentación. Tras una serie de picantes conversaciones y un baile subido de tono, el novio de Elena y la tentadora daban rienda suelta a la pasión bajo las sábanas.

Elena acudía a su segunda hoguera muerta de miedo, y sus peores temores se hacían realidad. En 'El debate de las tentaciones' hemos podido ver un avance con la desgarradora reacción de la participante. Tras descubrir la infidelidad de su pareja, la de Almassora se levanta y abandona el encuentro frente al fuego entre gritos.

"Me voy de aquí, no quiero saber nada más. No me lo esperaba, por favor. ¿Qué has hecho David? Me dijiste que me querías", brotaba Elena ante el asombro de sus compañeras y de Sandra Barneda.

La primera temporada de "La isla de las tentaciones" se estrenó el 8 de enero de 2020. Cosechó cuotas de pantalla de en torno al 20%. La final tuvo un "share" del 30%, una cifra muy alta.

Tras este éxito, Telecinco no dudó en ir a por una segunda temporada, que también promedió cuotas de pantalla superiores al 20%, con un 28% en la gran final.

La tercera temporada no defraudó. La audiencia siguió fiel al programa, que se desarrolló en el primer trimestre de 2021, firmando más de un 25% de cuota de pantalla media.

Posteriormente Telecinco hizo una edición especial. "La última tentación", estrenado en septiembre de 2021, en el que reunieron a varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones. Pese a todo lo que prometía, terminó por ser la edición menos vista. Eso sí, mantuvo cuotas de pantalla de entre el 15 y el 20%.

Poco tiempo después se estrenó la cuarta temporada del concurso, que nuevamente firmó cifras similares al especial. El 21 de septiembre se estrenó la quinta, nuevamente exitosa, y ahora está en marcha la sexta.