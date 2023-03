Los documentales sobre los famosos de España están muy de moda. Tras las varias docuseries de Rocío Carrasco, en los que cuenta la vida de su familia; y el reciente reportaje de Netflix a Tamara Falcó, llega uno para Jesulín. Según el portal FormulaTV, Jesulín de Ubrique tendrá una serie documental sobre su vida: "Me lo ha propuesto una productora", afirma el torero. Y es que fue el pasado 7 de diciembre cuando la pareja anunció la noticia, que pilló a todos por sorpresa, incluidos a ellos mismos: "Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14" confesaba Jesulín entonces muy ilusionado, reconociendo que aunque le daba igual el sexo, de poder elegir elegiría un niño.

Ante estos rumores, son muchas as voces que se han pronunciado sobre esta polémica. Entre ellas, la de la presentadora Alicia Senovilla, que ha mandado un mensaje a Belén Esteban. La colaboradora no entiende por qué Alicia Senovilla habla de ella si su relación es “inexistente” desde hace dos décadas. Trabajaron juntas pero la relación de las antes amigas se rompió y ahora, ante la grabación de una docuserie de Jesulín de Ubrique, la presentadora ha hecho unas declaraciones que molestaban a la colaboradora. La aludida no dudaba en reaccionar en 'Sálvame'.

“Creo que Jesulín de Ubrique tiene muchas cosas que contar”, decía Alicia Senovilla ante las preguntas de la prensa en un photocall y dejaba caer una pulla a Belén Esteban: “Su voz se ha callado porque había alguien que hablaba más alto que él”. Alicia no quería dar el nombre de Belén Esteban porque luego se le acusa de subirse “al carro” y añadía: “Ella hace un mundo de nada y paso, no necesito nada de nadie para estar donde estoy”. Desde el plató de ‘Sálvame’, la colaboradora apuntaba que está “súper contenta” de que su expareja haga una serie. Es más, la colaboradora confesaba: “Estoy deseando verla”.

Belén apuntaba que es Alicia quien "habla siempre", le daba igual que la tache de desagradecida y recordaba que llevan 20 años sin tener relación. Además, recordaba que cuando trabajaba con Alicia Senovilla, la presentadora estaba “encantada” de que ella hablara de Jesulín. Lo que no entiende es que esta situación se repita periódicamente cada año o cada dos años: “Es como la lotería de Navidad, cada año sale el premio”.