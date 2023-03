Nuevo capítulo sobre la polémica de Marta Riesco y su supuesta campaña de acoso en la cadena donde trabaja. Esta vez su novio, Antonio David, ha lanzado una advertencia: "Hoy lo cuento todo".

Y es que el exguardia civil se ha convertido en el principal apoyo de la reportera durante estos días. Aunque la cosa viene de muy atrás, todo explotó durante la rueda de prensa que ofreció el torero José Ortega Cano en la que Marta Riesco fue increpada por una reportera de Sálvame por intentar llamar la atención por encima del resto. Una queja que fue jaleada desde el plató de Sálvame y que derivó en la denuncia, por parte de Marta Riesco, de una campaña de acoso desde la cadena en la que trabaja.

Marta Riesco quiso llegar hasta las más altas instancias de Mediaset para resolver el asunto, pero también lanzó serias amenazas en las que advertía de que podía contar todo lo que sabía de algunos de los rostros más conocidos de la cadena, como Belén Esteban con la que no le une una buena relación precisamente. Y es que ambas estuvieron a punto de llegar a las manos en dos ocasiones, y no fueron a más porque las pararon terceras personas.

Antonio David, por su parte, hizo una dura publicación en su Instagram con el que intentó apoyar a su novia denunciando la manipulación en la cadena en la que él mismo trabajó. Una publicación que le salió un poco rana, ya que sus propios seguidores le llamaron "hipócrita" porque había permitido casos similares cuando trabajaba en la cadena, y le criticaban incluso por el acoso recibido por la que es la madre de sus hijos, Rocío Carrasco.

Silencio en las redes

Toda esta situación hizo que Marta Riesco apagase sus redes, al menos de forma momentánea, cuando suele ser una persona muy activa en estos medios. Eso sí, cuando se recuperó un poco, volvió a aparecer con un largo vídeo en el que explicó que había pasado "las peores horas de mi vida, no me he querido levantar de la cama". Ya con fuerzas recuperadas, aseguró que "nadie me va a callar".

Mientras tanto, su novio, no contento con la publicación que hizo en Instagram, ha anunciado que volverá a tratar el tema en su canal de Youtube con un directo en el que contará todo lo que sabe del "caso de Marta Riesco".