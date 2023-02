Tania Llasera fue uno de los grandes rostros de Telecinco hace más de cinco años, pero lo cierto es que poco a poco fue desapareciendo de la pequeña pantalla y teniendo cada vez más fuerza en redes sociales. Ahora, vive uno de los momentos más felices de su vida con la publicación de su último libro 'Mujer tenías que ser', pero también nos ha confesado que echa de menos los focos de los platós de televisión.

De esta manera, Tania nos ha asegurado que echa de menos la televisión a pesar del buen momento profesional que está viviendo: "la tele la echo de menos y la echaré de menos toda la vida. Yo creo que es donde nací, lo que más me gusta hacer y donde más cómoda estoy, pero al final hay muchas más plataformas hoy día donde la fama se ha democratizado, pero las ventanas de comunicación se han multiplicado y es maravilloso. Bienvenido sea".

La presentadora se ha mostrado muy agradecida ante el éxito que está teniendo su libro 'Mujer tenías que ser': "estoy encantada. Ayer me dijeron que iban a hacer la segunda edición con lo cual significa que la gente está leyendo el libro, está entendiendo el mensaje y me está dando muchísimo feedback y es un libro muy necesario porque dice justamente esto, tranquila, eres mujer y lo estás haciendo bien".

Pero la presentadora también es muy activa en las redes sociales. De hecho, estos últimos días ha preguntado a sus seguidores acerca de su opinión sobre la maternidad: "¿Volveríais a ser padres sabiendo lo que sabéis después?". Sus seguidores no parecen haber recibido muy bien estas palabras: "Ser madre es un privilegio q por desgracia no todas tienen, es lo más bonito q hay saber q en tu cuerpo encierras una vida, después te organizas y puedes seguir teniendo vida, claro q es distinto pero compensa a no ser q quieras salir todos los días de juerga pero de normal tampoco puedes quitando a las q tienen un poder adquisitivo muy alto y tienen quien se los cuide", escribe un usuario; "Siempre con lo mismo, cambia de tema ya, pesada", escribe otra.