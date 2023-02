La fama del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo se ha extendido a su novia, Georgina Rodríguez, que incluso tuvo un reality propio en Netflix. Allí la gente conoció a su hermana Ivana, con la que mantiene una buena relación, pero nada se conoció de Patricia, su otra hermana por parte de padre, con la que no tiene ninguna relación. "Me he tenido que criar en la calle", aseguró a las cámaras del programa Espejo Público de Antena 3.

Cristiano Ronaldo es un jugador de fútbol portugués que actualmente juega como delantero para el equipo de la Juventus y la selección de fútbol de Portugal. Nacido el 5 de febrero de 1985 en Funchal, Madeira, Portugal, Ronaldo comenzó su carrera profesional en el Sporting CP de Lisboa antes de mudarse al Manchester United en 2003. Durante su tiempo en el Manchester United, se convirtió en uno de los jugadores más dominantes y reconocidos del mundo, ganando varios títulos de liga, copas y la Liga de Campeones de la UEFA.

En 2009, Ronaldo dejó el Manchester United para unirse al Real Madrid en un acuerdo de transferencia récord de 94 millones de euros. Durante su tiempo en el Real Madrid, Ronaldo se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del club y uno de los mejores del mundo. Ganó varios títulos de liga, copas y la Liga de Campeones de la UEFA, y también ganó cuatro veces el premio FIFA al Jugador del Año.

En 2018, Ronaldo dejó el Real Madrid para unirse a la Juventus. A pesar de que tuvo un comienzo difícil en el equipo italiano, logró recuperarse y continuar jugando a un alto nivel. En 2019, ganó su segundo Scudetto con el equipo. Además de su carrera en el fútbol club, Ronaldo también ha tenido un gran éxito con la selección de fútbol de Portugal. Con la selección, ganó la Eurocopa de 2016 y ha sido un líder importante en las clasificatorias y torneos de la Copa del Mundo.

Estilo de juego

En cuanto a su estilo de juego, Ronaldo es conocido por su velocidad, precisión y habilidades técnicas en el campo. También es conocido por su gran capacidad para marcar goles, y es considerado como uno de los mejores rematadores de la historia del fútbol. En términos de logros individuales, Ronaldo ha ganado varios premios y títulos, incluyendo cinco veces el premio FIFA al Jugador del Año, cinco veces el premio Ballon d'Or al mejor jugador del mundo y varios títulos de goleador de liga y de competiciones internacionales.

Y detrás de un gran hombre está una gran mujer, como es Georgina Rodríguez, que se ha ganado la fama a pulso. No tan conocida es su hermana Patricia, con la que hablaron en el programa Espejo Público de Antena 3. Patricia, como destacó, no tiene ninguna relación con Georgina, vive en Castellón y tiene tres hijos, pero no tiene dinero ni para pagarles los estudios. De hecho, no se encuentra en una situación acomodada, todo lo contrario, su cocina hace las veces de dormitorio con dos colchones en el suelo, y tiene goteras en el salón. "Nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación. Tuve a mis hijos muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho", aseguraba ante las cámaras de Antena 3, señalando que quiere recuperar la relación con su hermana.