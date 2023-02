El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El espacio, presentado por Emma García, es una de las referencias de las tardes del fin de semana. Entre su elenco de colaboradores cuenta con rostros como Kiko Matamoros, Ana María Aldón, Diego Arrabal, entre otros. No obtsante, el programa de Telecinco ha decidido ampliar su plantilla con un nuevo rostro que tiene años de trayectoria en la prensa del corazón. Se trata de Sergio Pérez, reportero de Europa Press, que está acostumbrado a hacer preguntas de lo más directas a los famosos que se cruzan en su micrófono. "Qué asco, Viva la Vida ha fichado por Sergio Pérez....mi reportero favorito. Una pena que no esté en @salvameoficial".

Sergio Pérez, ficha como nuevo colaborador de #VivaLaVida494 @VivaLaVidaT5



▪️El reportero de @europapress, la revelación del momento, por sus preguntas incisivas a los protagonistas del corazón pic.twitter.com/zRUc3JfHve — telemagazine (@telemgzn) 27 de marzo de 2022

Viva la vida ha estado conducido en esta última etapa por Emma García, después de sustituir a Toñi Moreno. Sin embargo la presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacaciones de verano. Y la pregunta que todos se hacen es , ¿quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival. Lo más probable es que Moreno sustituya a García a finales del mes de julio, igual que ocurrió el pasado año.

Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.

El público de Viva la vida estalla por el regreso de una colaboradora tras anunciar que dejaba el programa

Raquel Bollo cargó hace días contra sus compañeros. Realizó varias declaraciones en contra de 'Sálvame' por las constantes acusaciones contra ella. La excolaboradora del programa de Telecinco quiso arremeter contra su antiguo equipo de compañeros de forma tajante y desde 'Viva la vida' tras los últimos ataques contra ella. En los últimos días ha ocupado gran parte del tiempo del formato con numerosas insinuaciones y acusaciones que le han hecho estallar.

Esta semana, el formato diario sacaba a la luz presuntas deudas de Bollo que seguía sin pagar, como es el caso de una factura de una cantidad desorbitada a su antiguo casero. Esto provocó que sus hijos Manuel Cortés y Alba entraran en el programa para defenderla de los ataques de los colaboradores.

Este mismo sábado, Raquel Bollo ha respondido de forma tajante desde el plató de 'Viva la vida' a las acusaciones y ha mandado una advertencia: "Cuando digo que no quiero que mis hijos entren en 'Sálvame' es porque me da miedo por ellos y, aunque la mierda venga hacia mí, a mis hijos que ni les toque, si alguna vez me habéis tenido algo de cariño os pido que no metáis a mis hijos en esto".

La presentadora ha regresado al espacio presentado por Emma Gracia y su vuelta ha levantado ampollas entre la audiencia. "Que pesaditos sois siempre los mismos temas. Raquel no se iba?". "Pero Raquel no dijo que dejaba la tele ¡¡¡ madre miaaa como supo torear para no decir nada".