Rocío Carrasco ha vuelto a ser la protagonista indiscutible de Telecinco. La cadena retoma los programas en los que la hija de Rocío Jurado resuelve las dudas sobre qué ocurrió en su familia para ella desapareciese tantos años. Tras el documental "Contar la verdad para seguir viva", en el que relató los malos tratos que recibió por parte de su exmarido Antonio David Flores, ahora llega "El precio del silencio". En este documental que resumen lo que ha pasado los últimos meses a nivel mediático tras la reaparición de la Carrasco, salen a la luz algunos de los secretos familiares que, más tarde, la propia Rocío contará en una nueva docuserie llamada "En el nombre de Rocío".

La hija de la más grande ha tenido para todos y los ha desafiado repitiéndoles que ella está ahí, esperando a que hablen y se enfrenten a ella si es necesario. Se muestra muy segura y mostrará documentos sobre la "verdad de la familia", tal como anuncia.

Durante el programa del viernes ha respondido a su hermana Gloria Camila que, estos últimos días, arremetió contra ella para defender a su padre, el torero Ortega Cano. También aseguró que su hermana está muy influenciada por su marido Fidel Albiac. Rocío Carrasco no ha querido entrar en polémicas porque asegura no meter a su hermana "en el mismo saco". “Sé que es una mujer joven que está influenciada. Desgraciadamente, cuando se muere nuestra madre tiene 9 años, no ha tenido conciencia ni madurez como para saber lo que pasaba. No puede tener ciertos recuerdos porque no le pertenecen y, por edad, son imposibles. No ha tenido las vivencias de las que está hablando”, ha dicho.

“Los que echan a esta niña al ruedo que tengan vergüenza y huevos, y lo que hagan que lo hagan ellos. Yo no tengo ya miedo, que sigan inventando lo que les dé la gana. Ya esa que sale en el documental no existe, así que sed valientes, los adultos, dejad de echar a otra niña al ruedo y decirle lo que tiene que decir. Decidlo vosotros, y tened huevos, que estoy aquí”, añade.

“Es una niña que no ha podido vivir”, insiste, “no puede saber, por desgracia, no ha tenido la edad para vivir lo que está hablando. Que tengan un poquito de vergüenza”. Además, aprovecha para enviarle un mensaje y una recomendación a su hermana: “Que se salga de ahí, en el sentido de que ponga en cuarentena lo que le cuentan, no que se aleje de su familia, que intente investigar si, lo que le cuentan, es cierto o no”.

José Ortega Cano ha entrado en directo en Viva la vida para desvelar que pasó cuando falleció rocío Jurado: "Me obligaron a irme, Fidel y Rocío Carrasco. Tuve que meter a mis hijos en la furgoneta que tenía y nos marchamos".

Pese a toda esta polémica, la audiencia ha estallado en redes sociales por la presencia de un colaborador habitual de Viva la vida. Se trata de Diego Arrabal. "IMPOSIBLE VER A DIEGO ARRABAL. Adios muy buenas me descuelgo de este programa". "Por favor echar a Diego Arrabal. Si seguís teniendolo ahí, no sé dónde están los valores en ese programa. "Fuera diego arrabal ya está bien!!", se han quejado los susuarios.