La Isla de las Tentaciones se metió a la audiencia en el bolsillo desde la primera temporada de emisión. De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Aunque todas las temporadas tuvieran sus luces y sombras, algunas de las parejas más recordadas fueron las que participaron en la tercera edición. Lara y Hugo y Claudia y Raúl se convirtieron en los favoritos de la edición ya que acabaron el programa juntos. Aunque Lola y Diego también lo hicieran, terminaron rompiendo al poco tiempo. Las dos restantes no dieron el sí en la hoguera final, aunque posteriormente Marina y Jesús se reconciliaran. Manuel y Lucía, pese a terminar el programa en malos términos, terminaron rehaciendo su amistad tras pasar por la temporada especial “La Última Tentación”.

Con esta temporada recién acabada, han seguido saltando críticas y confesiones acerca de lo que ocurrió durante el programa. Hay momentos que se han quedado grabados en el inconsciente del espectador que, entrega tras entrega, sigue rememorando, y que harán a partir de ahora de cara a otras ediciones con esta última. Lo llamativo de esta quinta entrega han sido los cambios que ha experimentado el formato con el objetivo de reinventarse.

Claudia ha sido la encarada de desvelar en esta ocasión otra realidad detrás del formato. En este caso, hacía referencia a la preparación antes de las hogueras. “Todo lo hacíamos nosotras. A la vista está que yo no me maquillo día a día, así que no me maquillaba excepto para las hogueras”, comenzó explicando la concursante cuando le preguntaron si había alguien encargado de peinarlas y maquillarlas en el programa, cuya respuesta era que no. “Con el pelo me ayudaba con las hondas Tania, con la coleta Laura y sino pues tal cual”, siguió explicando. La ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ expresó que dentro del programa en ese sentido fue tal y como era fuera: “No soy una persona que me maquille, entonces, ¿por qué lo iba a hacer ahí?”. Aun así, la concursante confesó que “sí le hubiera gustado que hubiera alguien para ayudarla en su caos, pero al final es un reality y es lo que hay”.