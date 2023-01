El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

Rodrigo Vázquez se ha ganado el cariño del público por su simpatía y la forma de dirigir el programa. Vázquez consigue aportar un toque humorístico a este concurso de Televisión Española que requiere de un gran conocimiento por parte de los concursantes que pasan por plató. El presentador tiene el cariño tanto de la audiencia como de sus propios compañeros. Su carisma y desparpajo en plató son alicientes para que se muestre cercano a público y concursantes. Pero parece que esa estrecha relación va en ambas direcciones. Los que también parece que han construido lazos estrechos han sido los cazadores entre ellos. El respeto que se muestran entre ellos es evidente, y así lo ha hecho saber hoy Paz Herrera con unas palabras que ha querido dedicarle a su compañera Lilit Manukyan después de lo ocurrido en plató. Una participante se enfrentaba a Herrera con la pregunta de: “¿En qué año llegó a España Lilit ‘La Espía’?”. Aunque la participante falló, no lo hizo la ganadora de Pasapalabra, que marcó sin dudar el año 2007. La cuenta oficial de Twitter del programa quiso recopilar ese fragmento para dedicárselo a la cazadora con un mensaje: “Querida Lilit, te queremos”. A esta publicación respondió Paz Herrera con unas emotivas palabras: “En 2007 Lilit llegó aquí sin saber nada de España ni hablar español. Imaginad su capacidad de trabajo y aprendizaje, que en 7 años, en 2014, ganó el bote de Pasapalabra, y otros 8 años después, es una "cazadora" y sabe más de España y nuestro idioma que el 99% de los españoles”.