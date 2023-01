El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

La dura confesión de Lilit, cazadora de El Cazador: "Lo he pasado muy mal" Rodrigo Vázquez se ha ganado el cariño del público por su simpatía y la forma de dirigir el programa. Vázquez consigue aportar un toque humorístico a este concurso de Televisión Española que requiere de un gran conocimiento por parte de los concursantes que pasan por plató. Uno de estos últimos concursantes que quiso ponerse a prueba dejó a un lado por un momento a su cazador para desabrocharse botón a botón la camisa a medida que avanzaba. “De momento no tengo calor pero poco a poco me voy a ir quitando alguno que otro según vaya acertando, si me lo permite Erundino”, dijo el concursante. Tal y como explicó el presentador, el juego pasó a convertirse en un botón desabrochado por cada acierto, dejando ver poco a poco su camiseta. Finalmente, el concursante se desprendió de la camisa para dejar ver la camiseta que llevaba por debajo. En ella, una foto de su pareja con su nombre, Sara. “Esto no es ninguna inocentada”, aclaraba, ya que la emisión coincidió con el Día de los Inocentes. En ese momento, se giró para dejar ver a la cámara lo que ponía en su espalda: “¿Quieres casarte conmigo?”. El concursante entonces se dirigió a su pareja, que vería el programa tras su emisión: “Es una forma bonita de pedir matrimonio delante de toda España”. La respuesta llegó al día siguiente al programa después de que la pareja enviara el vídeo con la reacción de Sara. Con la misma camiseta, el concursante imitó el movimiento en el bar donde disfrutaba del programa junto a su pareja y se arrodilló para recibir un “sí, quiero”.