La polémica por las palabras de Patricia Conde sobre 'Masterchef' sigue generando diversas reacciones. Después de la opinión de Samanta Vallejo-Nágera, María Escoté se ha pronunciado sobre la polémica de la edición en torno a la cómica y presentadora.

“Yo durante el programa tuve muy buen relación con Patricia. De hecho, mientras se ha estado emitiendo hemos tenido muy buena relación. Esto ha sido así hasta el final, cuando ella se ha sentido de esta manera y ya no tengo relación con ella”, afirma la diseñadora a Gtres, y recoge 20 minutos, añadido que no sabe que "le ha pasado y como tampoco ha acabado de explicarlo...".

Escoté también se pronunció después de que insinuase que dos compañeros consumiesen drogas durante su participación en el formato: "Es un tema que a mí no me interesa. Es un programa de personas adultas. Evidentemente, yo no he visto las drogas por ningún lado, pero es que ni me importa ni me interesa. Yo creo que cada persona es responsable y tiene que hacer con su vida lo que quiera. Yo no soy nadie para juzgar a nadie”.

"Creo que mis compañeros de esta temporada (y yo) estamos todos en la misma línea (...) Todos nos llevamos muy bien y estamos de acuerdo en que lo hemos pasado muy bien, de que es un programa en el que se nos ha tratado super bin y nos hemos sentido muy a gusto", dijo la exjueza de 'Maestros de la costura'.

Cabe recordar que Shine Iberia, productora de 'Masterchef', ha enviado un burofax a la presentadora y actriz en el que le amenaza con iniciar acciones legales si no "rectifica y se disculpa" por sus acusaciones contra el formato culinario, según ha informado fuentes de la compañía a EFE.

"En lo que se refiere a Shine Iberia, y al margen de las medidas que decidan adoptar sus compañeros de edición, se le ha enviado un burofax a Patricia, y adoptaremos medidas legales si no rectifica y se disculpa", afirman las mencionadas fuente a la agencia de noticias.