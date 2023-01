La Ruleta de la Suerte lleva más de treinta años siendo uno de los programas más populares de la televisión española. Antena 3 sigue apostando por este programa que ya alcanza las 25 temporadas. Pero no todas las temporadas han sido emitidas dentro de la cadena: durante un tiempo, La Ruleta abandonó la casa, hasta su vuelta en 2006. Desde entonces, La Ruleta de la Suerte viene consiguiendo ser líder de audiencia, desplazando incluso a Los Simpson a otra de las cadenas de Atresmedia, Neox.

El programa presentado por Jorge Fernández triunfa entre el público de todas las edades porque les permite interactuar desde su casa jugando a adivinar los paneles. El formato es popular a nivel mundial y se emite en más de 25 países. En España, donde llegó en 1990, lleva ya 25 temporadas, pero no todas ellas han sido emitidas en su casa actual. Durante un tiempo dio un salto a Telecinco, pero en 2006 volvió a emitirse en Antena 3.

Otra de las piezas más reconocibles de La Ruleta de la Suerte es la banda de música que anima a la audiencia entre panel y panel. Joaquín Padilla ha vuelto a concentrar la mirada de la audiencia en torno a él. El cantante de La Ruleta de la Suerte y ex del grupo Iguana Tango lleva amenizando los momentos entre panel y panel del programa de Antena 3 desde sus inicios.

Padilla suele ser protagonista en Twitter y objeto de la ira y el enfado de muchos seguidores anónimos que no dudan en criticar sus actuaciones en el programa con ofensivos comentarios que se suceden cada semana.

El destrozó que han echo con "cuestión de suerte" en la ruleta de la suerte es importante eh pic.twitter.com/oRY7NGd52e — Gemaa 🍊🌱 (@penas_gema) 24 de noviembre de 2022

"El destrozó que han echo con "cuestión de suerte" en la ruleta de la suerte es importante eh", se quejaba una seguidora sobre una de las últimas adaptaciones del ex Iguana Tango. "Ojalá algún día tener la misma autoestima que el cantante de La Ruleta de la Suerte", declara otro seguidor.

Ojalá algún día tener la misma autoestima que el cantante de La Ruleta de la Suerte. — MALBERT (@ItsMalbert) 28 de octubre de 2022

El momento "tierra trágame" de la azafata de La Ruleta de la Suerte

Laura Moure se puso frente a las cámaras del programa durante el verano para jugar al famoso juego del “yo nunca” junto a Jorge Fernández. Así, ambos han respondido preguntas sobre el verano: ¿han tenido alguna vez un amor de verano?; ¿han cantado alguna vez la canción del verano a pleno pulmón en el coche?; y unas cuantas más que ambos han respondido sin tapujos. Aunque el momento más llamativo ha sido durante la última pregunta: A mí nunca me han cantado "a por el bote" por la calle en verano. La respuesta de Jorge Fernández ha sido inmediata: "diría que ojalá no me cantaran". "Es un momento de tierra trágame porque se da cuenta todo el mundo", añadía Laura Moure.