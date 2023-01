Rosalía regresó este jueves al plató de 'El Hormiguero' para presentar 'Motomami', su nuevo disco. Además de hablar de otros asuntos, la artista habló de cómo compone las letras después de ser preguntada por Nuria Roca y Pablo Motos, que conectó a través de videollamada: "Depende de la canción".

"Hay canciones que tengo unas líneas empezadas en el móvil y luego las continuo. Hay otras que hago en papel y me pongo en el estudio a dedicarles horas. Las mejores yo creo que me salen tumbada en la cama", afirmó la artista catalana en la contestación que dio a esta cuestión.

Instantes posteriores, Nuria Roca también le preguntó a Rosalía cuando es el momento en el que se da cuenta de que una canción está terminada: "Cuando no estoy neurótica perdida. Cuando la puedo escuchar y ya, porque sino siempre estoy tomando notas en plan hay que hacer tal ajuste".

"No tengo la respuesta. Claramente, es una música con mucha magia. Te hace moverte, que te alegra y que te hace dar mucho feeling. Es una música muy especial, que ya tiene sus años, como género. A mí me encanta. Yo siempre el reggaeton. Siempre lo cantaba y lo baila con mis primas en la feria las actuaciones de Don Omar o Lorna", respondió la artista al ser preguntado por la presentadora sobre el secreto de por qué el reggaeton gusta a tanta gente.

Lo que no parece que le gustara mucho a la arista es que una de las personas a las que entrevistó por la calle haciéndose pasar por reportera le hablara de su ex C Tangana, también cantante como ella. El gesto en su cara que se puede ver en el vídeo tras estas líneas lo dice todo.