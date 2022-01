La audiencia de "El hormiguero" la ha tomado con uno de los colaboradores del programa. Tanto, que están pidiendo su despido inmediato. "Boicot hasta que lo larguen", procuran algunos, muy enfadados con la situación.

Todo comenzó en las redes sociales. Más concretamente en Twitter. Fue allí donde el colaborador en cuestión hizo un comentario que no gustó a los seguidores del programa de Pablo Motos. "Esto es lo que te gusta. Incendiar y llamar la atención. Ya me han escrito compañeros que han visto o vivido lo mismo. Te deseo lo mejor pero conmigo no vas a jugar a hacerte la víctima y a llamar la atención. Mi conciencia está tranquila y sigo ayudando lo que puedo. Eres tóxico", escribió.

Se trataba de una respuesta a Jordi Sabaté Pons, un enfermo de ELA con el que tuvo una disputa a través de la red social del pajarito. Según afirma Sabaté, había concertado una entrevista con el colaborador de "El hormiguero", que no es otro que el Monaguillo, para su canal de YouTube y, supuestamente, éste le había dejado tirado. Sabaté y algún tuitero más se lo recriminó, y de ahí el origen de todo el conflicto.

Boicot a el Hormiguero hasta que Pablo Motos lo largue. — Generalísimo Falcon (@ChemaNovato) 8 de enero de 2022

Como en toda guerra, ésta también tiene bandos. Y no han sido pocos los que se han alineado con Sabaté y ahora piden la cabeza del Monaguillo. Han llegado hasta el punto de pedir un boicot al programa si no prescinden de sus servicios.

El programa presentado por Pablo Motos es un clásico que lleva en antena más de 15 años. Con el paso de los años se ha ido afianzando en lo que audiencia se refiere. En sus inicios promediaba un 9,7% de cuota de pantalla, mientras que ahora su "share" supera el 15%.

Además de Pablo Motos, en el programa tienen gran peso "Trancas", "Barrancas" y "Petancas", tres hormigas que ponen la nota de humor con pequeñas intervenciones.

La nómina de colaboradores del programa es muy amplia. En ella se encuadran nombres como el de Marron, Juan Ibáñez, Luis Piedrahita, Dani Fontecha, "El monaguillo", Nuria Roca o Tamara Falcó.

Anteriormente fueron habituales Anna Simón, Carlos Jean, Mario Vaquerizo, Karlos Arguiñano o Cristina Pedroche.