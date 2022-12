Jorge Fernández lleva siendo el conductor del programa desde sus inicios. El presentador del programa emitido en Antena 3 mantiene su puesto, al igual que Joaquín Padilla, cantante de la banda que ameniza el paso entre panel y panel con temas de todas las épocas. Pese a llevar unos cuantos años en antena, ambos tuvieron una vida antes del programa, de la cual, a menudo, se desgajan algunos detalles.

Es lo que ha ocurrido durante una conversación con los tres participantes del programa al hilo de un panel que hacía referencia a aquel amigo que ligaba bailando. Siguiendo la pista “todos tenemos uno…”, Mimi, una de las concursantes, resolvió el panel: “un amigo que siempre liga cuando baila”. La participante aprovechó para decir mandarle a un saludo a ese amigo suyo. “Yo le tengo”, confesó Mimi. Jorge Fernández, a modo de anécdota, ha contado su experiencia de cuando era joven y estaba soltero. “Mis amigos no pueden decir que tenían un amigo que ligaba cuando bailaba”, dijo el presentador. “Yo era más de barra: la pose, la barra y darle al palique porque como me pusiera a bailar no me comía un colín”.

La Ruleta de la Suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.