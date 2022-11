Lara Dibildos ha sido uno de los rostros más concedidos de este país y del panorama rosa . Du sonrisa perenne y su simpatía convirtieron la hija de Laura Valenzuela en una de las colaboradas de moda y queridas del panorama nacional.

Sin embargo, detrás de esa felicidad se esconde un duro relato. "Con apenas 20 años, le diagnosticaron un cáncer de tiroides. La actriz y presentadora, en una entrevista exclusiva con Lecturas, recuerda que esta enfermedad hizo que cayera en un trastorno de la conducta alimentaria del que está totalmente recuperada, pero que aún le hace estar en alerta. “He decidido contar mi historia para dar respuesta a todas esas personas que me transmiten sus miedos e inseguridades”, desvela el motivo por el que está dispuesta a compartir su testimonio en una autobiografía que está preparando".

A raíz de su cáncer y producto de la ansiedad, Dibildos entró en una espiral de bulimia y anorexia de la que le costó salir. “Tras dos años de lucha, cuando finalmente me dijeron que ya estaba curada, me derrumbé y pasé por esos dos procesos que recuerdo con angustia”, lamenta Lara, que “tuvo la suerte de superar aquella etapa”, pero ha estado a punto de tener recaídas.

“He tenido que ponerme las pilas cuando he sentido revivir sensaciones. No debemos macharnos psicológicamente por volver a caer. Lo importante es estar alerta y poner todo de nuestra parte para levantarnos las veces que haga falta”, ha aprendido la intérprete que no hay que tirar la toalla nunca.