Eugenia Martínez de Irujo está de vacaciones. Peor no se ha ido sola. La hija de la Duquesa de Alba se encuentra disfrutando de un merecido descanso junto a su hermana de otra madre, "mi segunda madre". No podemos hablar de otra persona mejor que de Margaret, la hija de "Nana". Esta gran persona, con Síndrome de Down, lo que no le impide disfrutar al máximo del momento que está viviendo junto a su hermana del alma. "De vacaciones con Margaret, mi hermana!!! Con la persona maravillosa que me crié!!! Y la hija de mi segunda madre… MI NANA, siempre en mi corazón", indica Martínez de Irujo en sus redes sociales.

Eugenia Martínez de Irujo se pronuncia sobre el estado de salud de su sobrina, Brianda Fitz-James Stuart Eugenia Martínez de Irujo ha acudido al homenaje a Paco de Lucía en el Teatro Real de Madrid. Varios artistas se reunieron para conmemorar al artista, el cual hace ya ocho años que falleció. La duquesa de Montoro, no quiso perderse el evento, ya que se mostró muy interesada en poder disfrutar de los mejores artistas flamencos del panorama nacional, como Miguel Poveda o Sara Baras: "Es que va a ser único, me encanta". La hija de la duquesa de Alba asistió acompañada de Narcís Rebollo, su marido, con el que acaba de pasar unos días descansando en la playa: "Sí, dos días. Muy bien". Sobre la reciente maternidad de Brianda Fitz-James Stuart, Eugenia asegura que se encuentra "fenomenal" tras dar a luz a su primer hijo.