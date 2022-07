Enamoradísimos. No hay otra palabra para definir a Cayetana Rivera y a Manuel Vega que, ajenos al resto del mundo, han derrochado besos, abrazos, miradas tiernas y gestos de cariño en la plaza de toros de Las Ventas sin ser conscientes de que no perderíamos detalle del momento.

Un despliegue de complicidad y romanticismo, como si de cualquier otra pareja de jóvenes de su edad se tratase, que demuestra que atraviesan el mejor momento de una relación que dura ya cerca de nueve meses y que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo prefiere mantener alejada del foco mediático, donde no se siente nada cómoda.

Guapísima con un top estampado en tonalidades tierra, manga corta de volantes y un pantalón fluido en color marrón, Tana no dudó en abrazar cariñosamente a su chico en varias ocasiones de la tarde; gestos de cariño que Manuel, embelesado, correspondía con besos tiernos y miradas intensas que, tenemos que admitir, ¡han conseguido derretirnos!

A su llegada a la plaza la nieta de las inolvidables Duquesa de Alba y Carmen Ordóñez se mostraba de lo más sonriente aunque, fiel a su discreción, prefería no pronunciarse sobre la reciente 'ruptura' entre su padre y su tío Kiko Rivera, después de que Fran haya desvelado en la revista Hola que ha pasado página, que no va a darle más oportunidades a su hermano y que ya no tiene nada que hablar con él.