First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Han sido varios los casos de citas que han salido mal desde un principio, ya solo por la ausencia de atracción física nada más cruzar la puerta. A veces, los comensales cambian de opinión según transcurre la cita, y otras marca el encuentro completo. Sigue pasando en el nuevo formato veraniego de “First Dates beach club”. Deborah entraba como un “terremoto”, tal y como se ha definido ella misma, en el restaurante. Carlos Sobera ha recibido a la comensal, cuya cara podría resultar familiar para el público seguidor de los reality shows. “Dicen que me parezco a Fani, de La Isla de las Tentaciones. El primero que me lo dijo fue un ex mío”.

Sin embargo, a su cita, Víctor, no pareció importarle para nada, ya que dio el sí a una segunda cita. No fue el caso de Deborah, a la que no le había gustado físicamente, pero sí que sentía tener cosas en común. “Tengo mis dudas”, respondía indecisa ante la pregunta de si estaría dispuesta a una segunda cita. “Yo no te quiero influir”, le decía Víctor. Después de pensárselo durante un rato, Deborah tomaba su decisión: No. “Es que le veo como un amigo, me cae muy bien, pero no sé hasta qué punto”.

Durante la cita, las cosas entre ambos habían parecido ir bien. A Víctor le gustaba que ella fuera transparente porque se le veía venir desde el principio, y Deborah pensaba que él era muy buena persona, “puede que incluso un poco inocente”.

El encuentro entre ambos solteros se ha producido durante la semana especial de First Dates, “First Dates Beach Club”. Carlos Sobera, con una camisa estampada muy propia para esta estación, conversaba con sus camareros sobre cuándo era más fácil ligar. El presentador admitía ligar más en verano: “Como estoy en traje de baño, se me ve el cuerpo, que lo tengo modelado, estoy morenito, con mis cositas…”. Matías Roure, el famoso camarero del programa, no parecía coincidir con Sobera: “Si lo tienes que encontrar, da igual la época del año”. La comensal que en ese momento esperaba a su cita coincidía con Roure: “Cualquier momento es bueno si uno está dispuesto”.