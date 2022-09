En medio de constantes rumores de un distanciamiento cada día más evidente entre José Ortega Cano y Ana María Aldón, hemos visto al diestro volviendo a Madrid tras un fin de semana en Andalucía en el que la pareja ha intentado acallar las constantes especulaciones sobre el futuro de su relación. "Maravilloso el día de ayer en el cortijo. Enhorabuena a nuestros amigos Mariano y Ángela por el bautismo de su pequeña Ana Patricia. Gracias de todo corazón por hacernos partícipe de este día tan importante" ha publicado la propia Ana María Aldón en redes sociales tras haber hecho público el complicado momento que vive en su matrimonio. "Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Hemos pasado etapas muy malas juntos, y yo he estado ahí. Espero que llegue un momento en el que disfrutemos y vivamos la vida" explicó Ana María en el programa en el que colabora. "Yo creo que lo que hablé ha sido consecuencia de sus propias palabras también, como el tema de Rocío Jurado, que dice que él estaba muy enamorado y que la echaba de menos... Eso no le he dicho yo. Yo no he sacado nada a la luz" añadió entonces esperando una respuesta de su marido que no terminó de llegar.

Pero ¿y Ana MAría Aldón como está? Pues a juzgar por lo que ella misma pone en redes sociales no está pasando el mejor momento de su vida. La confesión de Ana María Aldón Hace unas horas a través de sus stories de Instagram Aldón compartía un poema bastante significativo del momento que está pasando. "Hay un tipo de tristeza que no te hace llorar, es cómo una pena que te vacía por dentro y te deja pensando en todo y en nada a la vez, como si ya no fueras tú, como si hubieran robado una parte de tu alma", aseguró.