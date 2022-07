Sabrina Mahí fue una de las ganadoras de Gran Hermano más conocidas de la pequeña pantalla. Ella fue en el año 2001 cuando se alzaba como la segunda ganadora del reality. A partir de entonces Gran Hermano iba siendo cada vez más y más conocido. Ganar Gran Hermano no es cualquier cosa. Y si no lo es ahora, que la audiencia del programa se ha reducido considerablemente con respecto a la primera edición, no hay ni que imaginarse lo que era cuando el formato aún sólo había sido emitido en dos ocasiones. Dicen que la única edición de este concurso famoso a nivel mundial que fue “auténtica” fue la primera ya que los que entraron en la casa después ya estaban “contaminados”. Es decir, ya sabían de una manera o de otra lo que se iban a encontrar.

Pero precisamente si miramos a esa segunda edición también vemos ejemplos de gente que no quiso vivir sólo del formato. Que quiso vivir la experiencia pero que ahora está alejada de las cámaras. Es el caso de Sabrina Mahi, una joven que se hizo con el triunfo en la segunda edición, que ha fundado una familia y que años después vive lejos de la fama. De hecho en Instagram, una red social en la que son muy activos todos los seguidores del programa así como los exconcursantes que buscan fama, Mahi cuenta con poco más de 7.000 seguidores Seguidores a los que ha sorprendido en los últimos meses por las publicaciones en las que constantemente se queja de la pandemia. Mahi ha sido descubierta como una antivacunas que se muestra muy crítica con lo que ella llama el "coronacirco". Y sino solo hace falta ver sus últimas publicaciones en redes. "Nunca jamás olvidaremos lo que habéis hecho y seguís haciendo", llega a decir en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Sabrina (@sabrinamahim) Lo cierto es que no es la primera vez que hace algo así. Lleva días repitiendo violentos mensajes en los que asegura que está tratando de defender una verdad poco creíble: la que defienden los negacionistas de la pandemia. De hecho comparte en varias de sus publicaciones charlas de médicos que dicen explicar “lo que de verdad está pasando”. Gran Hermano volverá el próximo año a Telecinco. Al menos eso es lo que aseguró la principal cadena de Mediaset. Lo que parece claro es que no lo hará, el menos de momento, con personajes anónimos. Se tratará de buscar famosos que puedan aportar más audiencia a pesar de que la versión VIP no fue, ni mucho menos, la primera que la audiencia pudo disfrutar del programa ni la más “original”. Ahora Sabrina ha vuelto aprovechando una reunión con unas amigas y ha colgado un mensaje que muchos han calificado cuanto menos de extraño.