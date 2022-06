Las decisiones de los políticos se volvieron a tratar en 'Viernes Deluxe' en su última entrega. Esta semana, en el formato de entrevista, Jorge Javier Vázquez quiso lanzar un mensaje a Ayuso y Almeida por un anuncio reciente. Su punto de vista acabó en una tensa discusión con Antonio Rossi por sus diferentes alegatos.

En concreto, el popular presentador de formatos como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano VIP' fue crítico con la ordenanza de no colgar la bandera del Orgullo en la fachada de las instituciones públicas este año: "Si se colgara la bandera, desde luego, habríais ganado una batalla importantísima que es la de escuchar a muchísimos ciudadanos", expresó.

Su argumento no encajó con el de Rossi: "El Tribunal Supremo prohibió en el año 2020 que se pusieran en edificios oficiales banderas no oficiales. Se pueden poner pancartas porque lo diferencian de banderas", expresó sobre el motivo legal por el que no se quiere colgar la bandera del Orgullo este año.

La respuesta de Jorge Javier fue muy clara: "Yo sinceramente le pido al alcalde y a la presidenta de la Comunidad que se salte la ley y ponga la bandera. Cuando pongan la bandera, que denuncien al Ayuntamiento y no sigamos callándonos", sentenció ganándose los aplausos del público presente en el estudio de Telecinco y de gran parte de los espectadores.