Viva la vida ha desvelado una de las declaraciones más esperadas. Y ha sido gracias a José Antonio Avilés. El colaborador ha logrado las primeras declaraciones de Enrique Ponce y Ana Soria tras dos años de relación y muchos comentarios sobre su amor.

Ana Soria ha sido la primera en pronunciarse en esta entrevista exclusiva. La estudiante ha hablado sobre el inicio de su relación con el torero, sobre lo difícil que ha sido soportar los rumores y especulaciones de la prensa, sobre los sentimientos que les unen y también, y por primera vez, sobre la diferencia de edad que les separa. Para esta joven almeriense, los casi dos años que la estudiante de derecho lleva con el torero no han sido nada fáciles. Pese a que su amor con Enrique le ha pesado más, lo cierto es que, con la voz entrecortada, le explicaba a José Antonio Avilés que ha vivido un auténtico infierno:

"Hemos estado mucho tiempo aguantado cosas que nadie aguantaría (...) Me ha hecho mucho daño lo que se ha dicho de mí, yo pensaba que quitándome las redes sociales e intentando salir del foco mediático todo esto pararía pero he visto que no, que incluso ha ido a peor, me he dado cuenta de que nuestro silencio lo que ha hecho es propiciar que se cuenten todo tipo de mentiras (...) Hemos intentado hacer todo lo posible para quitarnos de en medio, porque tanto Enrique como yo y nuestras familias estábamos sufriendo mucho (...) Lo único que puedo decir es que quiero a Enrique más que a mi vida y cualquiera que me conozca lo sabe, y él a mí igual (...) La vida son etapas, ahora estamos en una etapa en la que queremos tranquilidad, Enrique se merece un descanso en su profesión porque es algo muy exigente". Enrique me ha dado mi sitio, somos gente normal que intentamos hacer nuestra vida normal, enamorados, ¿qué más da que tengamos edades distintas? Está demostrado que el amor no tiene edad, no soy ninguna niñata, tengo la edad que tengo, mis amigos también y claro que también pueden ser amigos de Enrique (...) Aquí somos todos muy liberales pero luego nos escandalizamos por el hecho de que una pareja se lleve varios años", ha comentado.

El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.