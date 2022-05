Ha sido un año muy agitado para la familia Ortega Jurado, pero todo apunta a que las aguas pueden retornar a su cauce en la recta final de este 2021. Con la no emisión de la segunda serie documental de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío' prevista para otoño, Gloria Camila Ortega ha recuperado la tranquilidad y luce una gran sonrisa.

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano vive un excelente momento profesional con su incorporación como contertulia al programa 'Ya son las ocho' conducido por Sonsoles Ónega, y personal en la que su relación con David García se consolida a pasos agigantados. "Las cosas van muy bien y todo fluye', comentó una risueña Gloria Camila tras la celebración del cumpleaños de su chico. A pesar del buen devenir de su noviazgo, Gloria, en su futuro más inmediato, no se plantea pasar por el altar ni formar una familia. Ella misma nos lo explica de esta manera: "Yo todavía soy muy joven y me quedan muchas cosas por hacer". Por lo que aun habrá que esperar para que suenen campanas de boda para la pareja.

Manteniendo su perfil conciliador, el que ha mostrado en los últimos tiempos, Gloria Camila huye de la polémica y prefiere continuar al margen de conflictos familiares, concretamente el que mantiene distanciados a su hermana, Rocío, con su padre, José Ortega Cano. Una postura que resume tajantemente: "Yo pido respeto para todo el mundo".

La mujer de Ortega Cano carga contra Jorge Javier por lo que hizo con una prenda de Rocío Jurado: "Sobró"

Existen varias imágenes de la obra en la que se puede ver a Anabel Dueñas, la artista protagonista del espectáculo, con varias prendas de la más grande. Entre ellas, la bata transparente que ayer se probó Jorge Javier Vázquez.

La que también se ha mostrado algo "recelosa" con las anécdotas que ha contado Rocío Carrasco ha sido su tía Rosa Benito. "Lo que ha contado de la pulsera... No doy crédito. Esa pulsera la tenemos todos", confesaba la ex de Amador Mohedano.

Ana María Aldón, como actual esposa de José Ortega Cano, ha reaccionado en 'Viva la vida' al programa especial y lo cierto es que se ha mostrado muy crítica con uno de los momentos. A la colaboradora de la tarde le gustó el programa hasta que Jorge Javier Vázquez se puso una de las batas de la artista: "Ese momento lo vi innecesario, me chocó, no porque fuera Jorge Javier, si no porque son cosas que yo no hubiera hecho, hubo cosas que sobraron". Además, Ana María Aldón se ha mostrado muy crítica con el hecho de que "no salieran en ningún momento en el homenaje los nietos de Rocío Jurado o sus otros dos hijos, unos niños a los que ella adoraba". Con estas palabras la colaboradora de 'Viva la vida' ha lanzado un dardo a Rocío Carrasco y a la productora que preparó con ella el programa.