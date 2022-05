Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre el pasado de Ana María Aldón. Y es que poco -o nada- se sabe sobre su vida antes de saltar a la primera plana de la prensa rosa tras conocerse su noviazgo con Ortega Cano. De hecho, hay quien ha llegado a insinuar que podría haberse dedicado a trabajos de "chica de compañía" antes de casarse con el torero. Ahora, y tras unos duros momentos, la diseñadora y tertuliana ha roto su silencio ante sus seguidores.

Todo comenzó en el plató de "Viva la vida". Fue allí donde se le empezó a cuestionar sobre su pasado, hasta que llegado el punto Diego Arrabal hizo en alto la pregunta que muchos se hacían. "¿En algún momento de tu vida has ejercido la prostitución?", cuestionó en el plató. "Jamás, jamás. Tú pregunta me parece aberrante". "Siento mucho por donde se ha desviado este tema y siento mucho verte así", comentó después Diego Arrabal después de ver a Ana María hundida. "Yo tengo un corazón, Yo soy persona y yo cuando salgo em vengo abajo", confesó ella.

Emma García desveló que tiene todo el cariño del público. "Me he planteado dejar la vida, imagínate la tele", confesó de manera muy dura la mujer de Ortega Cano. "Si me caigo, me volverá a levantar y sigo queriendo vivir", declaró ante el gran aplauso de los presentes.

"Ojalá no nos dejes. Y si no s dejas, que sea por ti", dijo Emma García. Posteriormente Arrabal pidió disculpas públicamente a Ana María y le dijo: "Aquí tienes un amigo".

Tras este episodio, el pasado de Ana María Aldón ha sido la comidilla de la prensa rosa. Y ante esta situación, la mujer de Ortega Cano parece que se ha hartado y ha decidido hablar a través de sus redes sociales. "Uno no puede ir por la vida aclarando rumores... ¡Que piensen lo que quieran!", ha colgado en una imagen una historia de su cuenta oficial de Instagram, a la que ha añadido una encuesta: "Vosotros, ¿pensáis lo mismo?".

El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El programa ha estado conducido en esta última etapa por Emma García, después de sustituir a Toñi Moreno. Sin embargo la presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacaciones de verano. Y la pregunta que todos se hacen es , ¿quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival. Lo más probable es que Moreno sustituya a García a finales del mes de julio, igual que ocurrió el pasado año.

Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.