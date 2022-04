El concurso de Pasapalabra va mucho más allá de la pequeña pantalla. Tanto que en el formato que ha dado el éxito definitivo a Antena 3 ya se habla casi más de lo que pasa en Twitter que de lo que se vive en la televisión. Muchos son los usuarios que a lo largo del día comparten sus experiencias con el concurso, lo que les gusta y lo que no en la cuenta oficial del programa. Tanto es así que, obviamente, no pasan ni una. Y el hecho de que cometan una falta de ortografía en las redes sociales no lo tolera nadie.

Tras la inolvidable victoria de Pablo que se llevó más de un millón de euros tras duros enfrentamientos y consiguió enganchar a millones de espectadores y de la victoria de Sofía en un de los duelos más ajustado y emocionantes que se recuerda, el programa decidió darle emoción a sus seguidores rescatando a un concursante que estuvo más de 100 programa luchando por el rosco. Se trata de Orestes. Respecto a su regreso, son muchos lo usuarios que han celebrado esta "repesca" y que cada tarde apoyan al jugador. Pero a este peso pesado del programa le ha salido un espectacular competidor. Se trata de Jaime, que ya ha enviado a Orestes a la silla azul en varias ocasiones. Sus duelos son de lo más emocionantes del programa y parece que los dos aguantarán hasta que uno se alce con el bote, como ya paso entre Pablo y Javier. En el último programa el roso estuvo de lo más reñido. Los concursantes no han tirado la toalla en ningún momento y han firmado 22 aciertos. En esta ocasión, han sido los errores de Orestes los que han decidido al ganador. "Últimamente me ha mirado un tuerto”, se lamentaba el concursante que veía cómo tenía que luchar por la permanencia en el siguiente programa. Jaime, por su parte, ha alucinado con su propia suerte en ‘El Rosco’. “Yo era ateo y ahora creo”, aseguraba usando la canción de C. Tangana y Nathy Peluso. No obstante, el público parece que ha reaccionado de malas maneras con las estrategias de Jaime durante la prueba final de Pasapalabra. "Que bien te sale la jugada, te permites preguntar los fallos de Orestes ,para reírte a la cara ? Sabes mucho ,pero te falta lo más importante, saber estar". "Suerte?? Es mas falso que un billete de 3€…", protestaban varios usuarios a través de Twitter. Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.