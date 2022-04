El domingo fue una noche de sorpresas para la audiencia de Telecinco. La cadena quitó de su parrilla uno de sus programas más conocidos. Y lo ha hecho con uno de los más populares. La decisión sorprendió y mucho, a la audiencia.

El programa en cuestión no es otro que el debate de "Secret Story". La cadena ha decidido eliminar el programa y lo ha sustituido por la película "Bohemian Rhapsody".

La decisión ha sorprendido a muchos seguidores del programa que, no obstante, comprenden la decisión de la cadena, pues "Secret Story" se ha pegado un batacazo en lo que cuotas de pantalla se refiere prácticamente histórico.

Y es que "Secret Story" puede pasar a la historia como el "reality" menos visto de Telecinco. Y eso que la cadena del grupo Mediaset ha tocado todos los palos de la telerrealidad.

Esta es la segunda edición de "Secret Story" que emite Telecinco. Tras una primera repleta de rostros conocidos que tuvo unos datos de audiencia aceptables, la segunda, protagonizada por rostros anónimos, no ha conseguido conquistar al público. El programa ase hunde gala tras gala y ya encadena varios domingo con cuotas de pantalla que apenas superan el 10%.

La pregunta que se hacen muchos es ¿cuándo será la gran final del reality? Pese a pensar que se trataba del 3 de abril, se espera que el gran día llegue el 7 de abril a las 22.00

A la final del programa han llegado Rafa Martínez, fontanero de 28 años natural de Cuenca; Adrián Tello, opositor a profesor de 26 procedente de Zaragoza; y Marta Jurado, teniente de alcaldesa de un pueblo de Teruel.

Marta Jurado ha sido, además, ganadora del "Juego de los Secretos". Esto es, la vencedora del apartado del programa consistente en esconder una parte oculta de su vida a lo largo de todo el programa. Gracias a ello ya se ha embolsado 50.000 euros.

En esta edición de "Secret Story" han participado 16 personas, todos ellos anónimos. Algunos de los secretos más destacados son "soy virgen", "cuando me aburro en el sexo, me duermo", "intoxiqué a mi barrio con croquetas de cemento" o "me enganché a comer estropajos".

Pasión en la casa de los secretos

Rafa se encontraba pensativo en el sofá cuando, de repente, ha visto a Carmen aparecer por la puerta del jardín. Ha salido corriendo hacia ella y, por fin, se han dado el abrazo que tanto ansiaban: "¡Rafa!", gritaba ella mientras se tiraba a sus brazos.

Después de no separarse ni un segundo, se han relajado un poco en el sofá. Carmen se disponía a pedirle perdón por todas las veces que le hubiera condicionado en la casa. Rafa, con su característica manera de hablar, le ha preguntado si no tenía otra cosa que decirle, que todo eso daba igual. Ha sido entonces cuando ambos se han dicho lo mucho que se han echado de menos. Pasaban los minutos y ninguno de los dos daba el paso. Ha tenido que entrar en acción Carlos Sobera y hacerle creer a Rafa que Carmen se iba a marchar para que, por fin, le diera el beso que todos esperaban.

Y durante la noche, Carmen y Rafa se han entregado a la pasión.