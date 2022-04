Se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento. ¿Se dirigía Fidel Albiac a Gloria Camila y José Fernando, hermanos de Rocío Carrasco, como "los inmigrantes"?

Así lo aseguró el pasado lunes Gloria Camila en 'Ya son las 8', afirmando que el sevillano es el "maestro" de su hermana y una "mala influencia" para ésta. Unas acusaciones que Rociíto tachaba horas después de "equivocadas y temerarias" y a las que responderá, con documentos, este viernes, y que Fidel negaba tajantemente, asegurando que jamás llamó así a los hijos de Rocío Jurado y José Ortega Cano.

Mientras parte de la familia Mohedano guarda silencio y el periodista Antonio Rossi sostiene que Fidel le dijo esa frase a él en Houston en el año 2006 - poco antes de que 'La más grande' falleciera - Rocío Flores ha dado un paso al frente y se ha posicionado directamente con Gloria Camila.

"Sí, me consta", ha respondido cuando le han preguntado si Fidel llamaba los inmigrantes a sus tíos, dejando claro que "en mi presencia no porque no se lo permito". "Pero me consta esa información" ha añadido, rompiendo su silencio y dejando en una tesitura complicada tanto a su madre como al sevillano.

Se recrudece la guerra entre Rocío Carrasco y Gloria Camila. Cuando pensábamos que las hermanas podrían vivir un acercamiento gracias al especial 'Montealto' - que recrea la casa de Rocío Jurado de La Moraleja en la que tan felices fueron ambas - su reciente cruce de declaraciones parece alejar definitivamente su posible reconciliación.

Dejando a un lado el documento de la chipionera que Rocío mostrará en la segunda parte de su docuserie y que precipitó su ruptura con toda la familia - en el que presuntamente José Ortega Cano sale malparado - si algo ha sentado mal a Gloria Camila es que su hermana justificase su nula relación con ella por su buena relación con Antonio David Flores: "Me hubiera gustado que la canción sonara de otra manera, pero desgraciadamente ha sonado como ha sonado y es la que me ha tocado bailar y aunque en esta banda de música hay más que tocan, el maestro es el mismo" aseguraba recientemente.

Lejos de quedarse callada, Gloria ha asegurado que Fidel Albiac es quien presuntamente 'manejaría' a su hermana, tachándolo de "mala influencia" al dirigirse a ella y a José Fernando como "los inmigrantes" y desvelando que fue el marido de su hermana el que llamaba insistentemente a la casa de La Moraleja para preguntarles cuando se iban a ir. "Y referente a lo de 'maestro', mi teoría es que ella también tiene uno en su banda y creo que incluso, en algunos aspectos, es peor que el mío", añadía la hija de Ortega Cano, muy molesta.

Un duro ataque al que Rocío Carrasco ha asegurado que responderá este viernes y sobre el que le hemos preguntado a Rocío Flores, muy unida a Gloria Camila y que en más de una ocasión ha dejado entrever que Fidel habría influido en su nula relación con su madre.