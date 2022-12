«Los perros y los gatos no van a disfrutar más en Navidad que en otras épocas del año. De hecho, para ellos muchas veces es un estrés». Así lo expresa el veterinario Fernando Ribas del Río, quien recalca la importancia de no humanizar a los animales y no verter sobre ellos la sobreexpresión de los sentimientos. «El animal no es una persona, no siente igual estas situaciones. Pero convive con nosotros y debe acostumbrarse», recalca el especialista.

Las rutinas son esenciales para los perros. Por ello, que de repente sus hogares estén llenos de luces, adornos, cenas y comidas con personas que no conocen.... puede ser un estrés importante. «En los gatos es mucho peor, porque el gato se estresa hasta cuando cambias una silla de sitio. Si además pones árbol, guirnaldas, luces, villancicos... puede provocar incluso afecciones en el animal», explica el especialista. En este sentido, subraya que cada gato tiene un temperamento diferente, y los hay muy juguetones que disfrutan con el árbol de Navidad. Sin embargo, tanto con perros como con gatos es fundamental tener cuidado de que no rompan los adornos, que tienden a mordisquear, y las guirnaldas, ya que pueden tragarse trocitos de hilo que pueden provocar problemas. Las luces navideñas, tan habituales en los hogares en esta época, también pueden resultar peligrosas, ya que si se rompen los cables pueden provocar descargas eléctricas a nuestras mascotas. Por todo ello, es importante adecuar los adornos a nuestra mascota y alejarla de peligros innecesarios. ¿Menú especial? No, gracias Uno de los errores más habituales de los propietarios de perros (especialmente) y gatos es querer ofrecerles comida especial en Navidad, con tal de incluirlos en la celebración. «Los perros no son humanos. El perro debería comer su comida habitual. Él no está aburrido de comer pienso», afirma Fernando Ribas del Río, quien asegura que en Navidad se tiende a dar más comida a los perros, y muchas veces se les ofrecen las sobras de la comida. «Con ello no le estamos haciendo ningún bien, aunque sea comida buena. Los cambios de dieta pueden provocarles afecciones gastrointestinales». Además, «no hay que darles huesos porque, aunque los disfruten, se astillan y pueden provocar perforaciones». También es importante no ofrecer uvas a los perros («al gato tampoco, pero no se las comería», indica el veterinario). «Las uvas son tóxicas para los perros, y dárselas puede provocarles una insuficiencia renal, incluso comiendo solo una o dos», informa Ribas del Río. El chocolate, también muy presente en las mesas navideñas, tampoco es recomendable para los perros: «Especialmente el negro puede provocar convulsiones; pueden llegar a morir». No disfrazar a los perros Otro clásico de la Navidad es disfrazar a los perros. En ocasiones, los animales se dejan y a ellos no les importa, pero hay situaciones que pueden ser peligrosas. «Cuando el perro sale a pasear, su comunicación es visual (entienden si el otro animal quiere problemas o no a través de la vista). Cuando los disfrazas, distorsionas esa comunicación y puedes generar problemas», explica el veterinario. Por ejempo, un perro perro que ve a otro con un gorrito de Papá Noel, un abrigo colorido o una diadema de reno, puede interpretarlo como una muestra de ataque y puede generar peleas. «Si es por el frío, se le puede poner un abrigo pero debe ser lo más discreto posible», aconseja Fernando Ribas del Río. Un regalo adecuado Las mascotas son un miembro más de la familia, y por ello muchos hacen a Papá Noel o los Reyes Magos un encargo para sus perros o gatos pero, ¿cuáles son los regalos más adecuados para ellos? Lo más importante es la seguridad: tanto para perros como para gatos, los juguetes deben ser los suficientemente grandes para que lo se los puedan tragar. En el caso de los perros, «hay juguetes de morder, que disfrutan mucho; de recompensa, en los que ellos trabajan para buscar la comida que hay dentro del juguete; o juegos de inteligencia para perros particularmente listos». Para los gatos, existen juegos de cazar y de luchar. Fernando Ribas del Río recomienda más los de cazar, ya que con los juegos de luchar el animal te puede hacer daño sin siquiera darse cuenta. Los juegos de cazar pueden consistir en ratoncitos que se mueven (que tengan el tamaño adecuado), juguetes que generan luces para que las persingan... En definiteva, juegos que les permiten entretenerse y mantenerse activos.