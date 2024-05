Denuncian a la okupa del chalé de lujo de Menorca por conducir un BMW sin carné y dar positivo en cocaína

María Iguazo es famosa por salir en todos los medios de comunicación contando su historia: ha okupado un chalé de lujo en Menorca (valorado en 700.000 euros, de 800 metros cuadrados, tres baños y cuatro habitaciones) porque con la ayuda que recibe del Estado a través del IMV de 1.600 euros no es capaz de encontrar un alquiler para su familia en Menorca.

Se la llama la 'Beyoncé de Menorca', porque cuando enseñó la casa okupada a las cámaras de televisión explicaba: "Lo voy a estrenar por mi coño, me lo merezco. Ni Beyoncé".

María hablaba con Ana Rosa Quintana en su programa TardeAR, donde explicaba que para okupar la villa le tuvo que pagar a otra persona, (no al propietario) para que le diese las llaves de la vivienda y que ahora ese hombre le exige 400 euros al mes. "Vivíamos en otra zona de Menorca, problemática. Mis hijos estaban viendo cosas que no tenían que ver y por eso nos hemos metido aquí", aseguraba.

"¿La zona donde vivías no te gustaba y esta te gusta más?", se interesaba Ana Rosa Quintana. "No es que no me gustara, sino que estaba habiendo últimamente muchos problemas, gente conflictiva...", le respondía. "¿Con los okupas?", ha insistido la presentadora de 'TardeAR', mostrando su indignación y estupor.

Pillada por la Guardia Civil

El diario Menorca Es Diari ha publicado que María Iguazo ha sido denunciada este lunes por la Guardia Civil de Tráfico por cometer tres infracciones contra la seguridad vial mientras llevaba a tres de sus hijos a la parada del bus escolar mientras conducía un BMW (que aparecía aparcado al lado de la casa okupada pero que ella aseguró que era de un vecino).

Las tres infracciones cometidas son las siguientes: adelantamiento indebido, conducir sin carné y dar positivo en cocaína en el narcotest. El vehículo ha sido inmovilizado y la Beyoncé está imputada por tres delitos.