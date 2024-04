Una mujer lleva el cuerpo de su tío fallecido al banco para pedir un préstamo

La situación que vivieron los empleados de un banco de Brasil fue, seguramente, lo más extraño que vivieron en su vida. El 16 de abril, en una sucursal del bando Itaú, apareció una mujer con su tío sentado en una silla de ruedas con el objetivo de pedir un préstamo de 17.000 reales (unos 3.000 euros).

La mujer se presentó en el banco como Érika de Souza Vieira y sobrina del anciano que llevaba en la silla de ruedas. Un vídeo grabado por un empleado del banco muestra cómo Érika sostenía la cabeza del hombre en todo momento, pero el hecho de que no reaccionase activó las dudas de los trabajadores. Alguno de ellos hasta le dijo, según informa TV Globo: "No parece que se encuentre bien".

"Si no firmas no hay manera"

Pero Érika insiste en que su tío se encuentra bien y le dice que firme los papeles del préstamo que ha ido a solicitar. “Si no firmas no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Lo que pueda hacer, lo haré. Firma aquí, igual que el documento. Firma para no darme más dolores de cabeza”, le decía la mujer al anciano.

Finalmente los empleados de la sucursal bancaria llamaron a emergencias. La muerte del anciano, identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 años, fue confirmada por el Servicio Móvil de Atención de Emergencias (SAMU) y el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para su autopsia.

En la comisaría, Érika dijo que era cuidadora de su tío, que estaba débil. La policía está investigando si ella realmente tiene algún parentesco con él. Podría ser acusada responsable de malversación de fondos y difamación de un cadáver.

Según la investigación de TV Globo, el préstamo ya estaba preaprobado.

En un comunicado, Itaú Unibanco, donde ocurrió el incidente, dijo “que contactó al SAMU tan pronto como identificó la situación y colabora activamente con las autoridades para esclarecer el caso”.