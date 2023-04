El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mieres (Asturias) acaba de dictar, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para D. H. R., el vecino de Ciaño acusado de matar a golpes a la mierense María del Carmen García. El hombre ha sido trasladado a la prisión de Villabona.

El detenido por el crimen de María del Carmen García llegó al juzgado de Mieres visiblemente alterado, dando golpes al coche, y gritando a los periodistas que esperaban a la puerta. Ha amenazado: "Nacho, voy a declarar en tu contra", si bien no hay ninguna persona con ese nombre involucrada en el suceso. A la salida de su declaración ante el juez, ha insultado a los profesionales de los medios de comunicación: "¡Que os den por el culo!", ha gritado.

El abogado del hombre, Emilio Matanza, ha señalado que su representado se ha acogido a su derecho a no declarar. Aún así, afirma no haber cometido los hechos. "Ha seguido mi consejo de letrado de acogerse a su derecho de no declarar. Es una decisión mía. Aunque no hay secreto de las actuaciones, evidentemente no hay tiempo suficiente para estudiar todo lo que hay", ha destacado. Y ha añadido que "una vez que tengamos acceso a todo el expediente judicial, declarará".

Emilio Matanza ha hecho hincapié en qu el piso, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, de grupo Prensa Ibérica, estaba "bajo sospecha" de la Policía por "posiblemente un tema relacionado con el mundo de la droga". "Lo dicen, incluso, los propios vecinos que había una entrada y salida de gente bestial", ha matizado.

El auto del Juzgado coincide con la petición de la Fiscalía de Asturias. El Ministerio Fiscal del Principado de Asturias "ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido por la muerte de una mujer en Mieres". El Ministerio Público considera que "hay indicios suficientes sobre la autoría y que los hechos, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción, podrían ser constitutivos de un delito de homicidio o asesinato". La Fiscalía solicitó esta medida cautelar al entender "que existe riesgo de fuga y de ocultación de pruebas". El Juzgado estuvo de acuerdo con esta posición, y el detenido permanecerá en la cárcel.

La investigación apunta a que la muerte de la mujer, que presentaba signos de haber recibido una brutal paliza -resultó muerta por los golpes en la cabeza-, fue consecuencia de un altercado por una "convivencia al límite" en su piso del barrio obrero de Santa Marina.

El propietario de esa vivienda en la calle Río Caudal, que permanece precintada por la Policía Nacional, es el hijo menor de María del Carmen. Lo heredó de su padre. Junto a madre e hijo, vivía también D. H. R. Es un joven langreano al que la familia conoció durante la temporada en la que vivieron en Ciaño. Según la familia de la víctima, estaba "okupando" el piso. Lo cierto es que D. H. R. y el hijo menor de María del Carmen eran muy amigos, aunque este último ha sido descartado como sospechoso durante la investigación. Tiene una sólida coartada.

Lo cierto es que la vivienda ya estaba en el punto de mira de las fuerzas de seguridad por presuntos "trapicheos". "Había ir y venir de gente desconocida", afirman en el barrio. Además, se ofertaban alquileres de habitaciones por ochenta euros. Esta situación parecía poner la convivencia "al límite". "Había altercados a menudo, se escuchaban incluso desde fuera", apuntaron vecinos del barrio a este diario. Hace tres semanas, hubo un suceso que pudo ser decisivo. Acudieron los bomberos, la Policía Nacional y una ambulancia. Habían expulsado a D. H. R.

Investigación

Todo parecía estar más tranquilo. De hecho, María del Carmen estaba en el piso y D. H. R. no tenía llaves. Al menos, eso dicen los vecinos: "Entraba y salía por la ventana". Hasta un primer piso, ayudándose del canalón. También vivía en la casa, al menos de forma intermitente, el hijo menor de la víctima.

La mujer fue hallada muerta, con signos de una brutal violencia, el pasado jueves por la tarde. Empezó entonces una diligente investigación de la Policía Nacional, que culminó con el arresto de D. H. R. en el mediodía del viernes. Estaba en Ciaño cuando fue detenido. Las diligencias continuaron en los últimos días, con registros en la casa (estuvo custodiada por un "zeta" hasta el viernes por la tarde). Antes del mediodía de hoy, cuando se cumple el plazo de las 72 horas de la detención, será puesto a disposición judicial para tomarle declaración. El juez dictaminará su ingreso en prisión o su libertad.