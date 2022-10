El adolescente de 15 años de edad que este lunes apuñaló a un compañero de clase en Águilas es llevado a un centro en régimen cerrado, indican fuentes judiciales. El titular del Juzgado de Menores número 1 de Murcia acordaba la medida cautelar de internamiento más restrictiva, ya que al chico se le acusa de un delito de asesinato en grado de tentativa. Ahora pasará a vivir en el centro educativo La Zarza, gestionado por la Fundación Diagrama.

A la hora de tomar la decisión, el juzgado tiene en cuenta que el acuchillado no tuvo posibilidad alguna de defensa, al recibir el ataque por la espalda. Al joven se le impone una orden de alejamiento de su víctima: no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse por medio alguno con el chico al que agredió y mandó al hospital tras una cuchillada en clase.

Apenas horas después del suceso en el que un adolescente resultaba herido al ser apuñalado en su instituto, presuntamente por un compañero de la misma edad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad localizaban al sospechoso de la agresión en su casa y procedían a su arresto. Este martes iba la dependencias de la Fiscalía de Menores. De ahí, al centro en régimen cerrado, donde recibirá atención enfocada a su futura reinserción en sociedad.

De acuerdo con la Fiscalía, el juez de Menores cree que “estamos ante hechos completamente reprochables que exigen la mayor respuesta penal y punitiva”, y que “solo lo expuesto ampara la mayor y más restrictiva de las medidas como es el internamiento en régimen cerrado”, detallan desde el TSJ de Murcia.

Respuesta rápida como freno

Se trata de un menor investigado, con expediente de protección en dos comunidades autónomas, “lo que implica escasa colaboración y control de los padres”, resalta el magistrado. Los hechos, los indicios de criminalidad, junto a las circunstancias personales, familiares y socioeducativas del adolescente y los informes técnicos “avalan la necesidad de una respuesta rápida que pueda servir de freno a conductas como las indicadas”, y, por tanto, la necesidad de que se adopte una medida cautelar de internamiento, cocluye.

Los hechos tuvieron lugar sobre las nueve y media de la mañana de este lunes, hora a la que Emergencias recibía varias llamadas para alertar de que un menor precisaba de ayuda sanitaria urgente, porque había sido acuchillado por otro joven. El escenario, el Instituto de Educación Secundaria Alfonso Escámez, en el municipio costero de Águilas. El acuchillamiento se produjo dentro del aula.

Uno de los alumnos atacó al otro por la espalda, tras lo cual echó al correr y se fue del instituto. Al lugar se movilizó una ambulancia, para atender al herido. Afortunadamente, detallan fuentes sanitarias, la cuchillada no alcanzó zonas vitales y la vida del menor no corre peligro. De hecho, no llegó a quedar inconsciente tras la agresión. Fue llevado en ambulancia al Rafael Méndez de Lorca, el hospital más cercano; de ahí, al Virgen de la Arrixaca de Murcia, para ser intervenido quirúrgicamente.