Lluvia de reclamaciones a las aerolíneas: el cobro de maletas pone contra las cuerdas a Ryanair y Vueling

Cuando el pasado 31 de mayo la Dirección General de Consumo anunciaba la histórica multa de 150 millones de euros contra cuatro aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, Volotea y easyJet) por prácticas abusivas, ya se preveía que este asunto iba a traer muchas consecuencias.

Se trata de la mayor multa jamás impuesta por mala praxis en perjuicio de los consumidores en España. Esta sanción se refiere básicamente a las siguientes prácticas de estas aerolíneas: cobrar por el equipaje de mano, cobrar por elegir un asiento cuando se viaja con persona dependiente, falta de transparencia en la información contractual y prohibición del pago en metálico en la compra de billetes en el aeropuerto.

Lo cierto es que las aerolíneas podrán mantener su política de tarifas actual, pese a la multa de Consumo de 150 millones a cuatro compañías, hasta que la sanción, en su caso, sea firme, una vez que se resuelva el recurso de alzada y la vía judicial.

Las compañías preparan ya recursos de alzada (ante la propia Administración) y no descartan también la vía judicial, en la que el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, está convencido de que les darán la razón.

Condenadas a devolver el dinero del cobro del equipaje de mano

A pesar de todo esto, desde que salió a la luz esta multa (e incluso antes), son muchísimos los viajeros que ha interpuesto demandas contra el cobro del equipaje de mano a las compañías de bajo coste. De hecho, el pasado mes salía una sentencia de una denuncia elevada por un abogado de Ibiza por la que se condenaba a Vueling a abonar los 60 euros que obligó a pagar a un pasajero por el equipaje de mano, más intereses, y las costas. Así lo establece la sentencia del juzgado de lo mercantil número 4 de Palma tras la demanda presentada por un residente en Ibiza que denunció a esta compañía por cobrarle el equipaje de mano (60 euros) en una tarifa básica, un equipaje que, según considera, "debería estar incluido en la tarifa básica pagada".

La sentencia destaca que hay dos normas "que aparentemente pudieran entrar en colisión". Por un lado, el apartado 1 del artículo 22 del reglamento CE 1008/2008 "que permite efectivamente a las compañías aéreas fijar libremente las tarifas de los servicios aéreos (...) norma que, sin embargo, no aborda expresamente la tarifa de precios en relación con el equipaje", y, por otro, el artículo 97 de la LNA, "que obliga a las compañías aéreas a transportar el equipaje de mano del pasajero sin ningún coste adicional sobre el precio del billete". La sentencia menciona otra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señala que el equipaje no facturado "debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables".

Lluvia de demandas contra Vueling y Ryanair

A raíz de la multa de Consumo a las cuatro aerolíneas de bajo coste, Facua ha puesto en marcha una plataforma de afectados por el cargo extra por viajar con equipaje de mano y otras irregularidades del sector aéreo, como los sobreprecios por imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto o sentarse junto a una persona dependiente. Los usuarios pueden sumarse a la plataforma desde la web FACUA.org/aerofraudes.

La asociación facilitará a los consumidores que se sumen a la plataforma asesoramiento sobre cómo reclamar la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente por las aerolíneas. Acciones que en el caso del equipaje de mano pueden llevarse a cabo en los tribunales sin coste, al no ser obligatorio acudir con abogado ni procurador.

Los equipos jurídicos de la asociación prepararán a sus socios de pleno derecho las demandas judiciales para reclamar la devolución del recargo por el equipaje de mano. Asimismo, FACUA interpondrá nuevas denuncias ante las autoridades de consumo autonómicas para reclamar la aplicación de una sanción económica por cada asociado que sufra estas irregularidades.

Facua advierte de que para reclamar la devolución de los recargos en los tribunales mediante procedimientos en los que no es obligatorio acudir con abogado ni procurador, los usuarios tienen un plazo máximo de cinco años desde que se cometieron las irregularidades. Si los hechos tuvieron lugar hace más de cinco años también puede recurrirse a la vía judicial, pero en este caso mediante procedimientos en los que sí es preceptiva la contratación de los citados profesionales.