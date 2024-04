¿La resurrección virtual es legal?

Resucitar a los muertos ya no es solo un parábola del Nuevo Testamento. Coreanos y norteamericanos, ¿por qué no los zamoranos?, pueden ya tocar, sentir y hablar con sus seres queridos fallecidos. La Inteligencia Artificial(IA) abre no una ventana, sino un abismo al que da verdadero vértigo asomarse: con imágenes que recompongan la evolución física de la persona, documentos de voz y las cualidades que tenían la utopía está cumplida, confirma Paula Vega García, experta en propiedad intelectual, investigadora postdoctoral Margarita Salas de la Universidad de Oviedo, que disertó ayer en el Congreso Internacional de la UNED sobre la materia en Zamora.

Vega García da la puntilla a la sorprendente alternativa a la muerte real: la resurrección virtual, que ya "tiene su mercado en Corea y en Estados Unidos, hay gente que ya vive con sus seres queridos muertos de forma virtual". Bastan "unas gafas de realidad virtual para ver a la persona como si estuviera a nuestro lado, interactuar con ella". Los guantes de realidad virtual cierran el círculo de esa otra vida paralela, irreal, pero que suple el universo emocional entre el fallecido y el usuario, quien "puede abrazar, tocar a su ser querido".

Se trata una revolución que supone una barrera para pasar el duelo por la muerte del ser querido. La IA permite una conexión emocional en ambas direcciones sobre la que la experta advierte de la necesidad de establecer límites legales, regular ese mundo virtual que puede perturbar la realidad, un arma peligrosa si no se regula adecuadamente y se limita el uso de esas posibilidades que la IA abre a los herederos de las personas que han muerto y tienen derecho a usarla.

El anuncio de Lola Flores

El anuncio publicitario en el que la artista Lola Flores cobre vida para vender la singularidad de una marca de cervezas fue el punto de partida de la experta en Propiedad Intelectual, "me generaba dudas sobre la legalidad porque ella ya no existe, es algo que no ha consentido, una práctica totalmente nueva, no me consta que haya declaraciones suyas sobre el acento", apunta Vega García en referencia a la frase que pronuncia la folclórica en el spot, "tengo claro que no es obra suya".

La pregunta es lógica, "¿quién ha dado permiso para hacer ese uso de su imagen y su voz?, ¿quién ha consentido esto?". El análisis de cuál es la situación actual de la imagen de las personas una vez fallecen afecta a muchos campos: "la protección de datos, el derecho a nuestra imagen; quién da el consentimiento para el uso de nuestra imagen una vez muertos; cuestiones de protección porque, al fallecer ya no hay más imágenes nuestras y legalmente se defiende la memoria de los muertos. ¿Esa protección incluye la explotación económica de nuestra imagen o no?".

La mayor parte de las personas a las que consultó lo tenían claro: "No. Protección es defender algo, no utilizar algo". La conclusión de su estudio fue que "los herederos heredan la imagen de sus difuntos y, potencialmente, podrían explotarla económicamente si consideran que hay interés en ello, incluso de forma egoísta y para sacar un beneficio".

[object Object] Es necesario poner freno a ese posible negocio de la explotación de la imagen de los fallecidos para mercadear. Los límites a esa utilización deben llegar a través de la legislación de la imagen de cualquier persona, al igual que existen para la propiedad intelectual, se puede beneficiar la familia 70 años después de la muerte del autor. "Quizás haya que hacer una regulación más amplia, no sectorial, sobre todo, respecto de la explotación postmortem de esa imagen". Vega García considera que es una cuestión fundamental por la rápida implantación de la IA y de las redes sociales que facilitan el acceso a cualquier imagen de cualquier persona, como ocurre en series que crean personajes que parecen de carne y hueso y que "podrían haber existido, ¿podría yo aparecer en una película tras mi muerte?".

Suscríbete para seguir leyendo