Qué es realmente el número de la Seguridad Social, para qué sirve y cómo obtenerlo: resolvemos todas tus dudas

El número de la Seguridad Social es como nuestro segundo DNI. Lo utilizamos cuando acudimos a la sanidad pública y tenemos que presentarlo en las nuevas contrataciones laborales. Pero es un perfecto desconocido y es muy raro que ese número se recuerde de memoria a pesar de su importancia, algo que sí suele ocurrir con el Documento Nacional de Identidad.

Qué es el número de la Seguridad Social

Tal y como se explica en la propia web de la Seguridad Social, el Número de la Seguridad Social (NUSS) identifica al ciudadano en sus relaciones con la Seguridad Social. Este número identificativo es obligatorio para cualquier ciudadano que sea beneficiario de pensiones, subsidios o prestaciones. También es obligatorio con carácter previo a su afiliación o para el alta en cualquier régimen de la Seguridad Social.

Además, es imprescindible para solicitar la inclusión en el sistema sanitario, salvo que lo haga en condición de beneficiario del número de otro titular (un hijo respecto a un padre o madre, por ejemplo).

El NUSS coincide con el Número de Afiliación (NAF). De hecho, el número de la Seguridad Social se transforma en el Número de Afiliación en el momento en el que el ciudadano inicia, por primera vez, una actividad laboral determinante de su inclusión en el Sistema de la Seguridad Social, en cualquiera de los regímenes.

¿Los bebés y menores de edad tienen este número?

Los bebés tienen un número de la Seguridad Social, pero lo cambiarán a lo largo de su vida por regla general. Una de las obligaciones de los progenitores de un menor es registrarlo en la Seguridad Social una vez ha nacido para que pueda recibir la pertinente atención médica. Si este menor no trabaja, lo hará como beneficiario de uno de esos progenitores (y con el número de alguno de sus padres), y así será si no trabaja (o en los periodos en los que no lo haga) hasta que cumpla los 26 años. Si es menor de 26 años y tiene su propio trabajo, tendrá su propio Número de la Seguridad Social.

Dónde encontrar el número

Si necesitas localizarlo y no sabes dónde acudir, puedes consultarlo de manera muy sencilla accediendo a través de Import@ss, puedes hacerlo desde este enlace, o desde los habilitados tanto en la web, como en la Sede Electrónica y la aplicación para dispositivos móviles de la Seguridad Social.

Una vez en el portal podrás visualizarlo al identificarte en tu área personal o pinchando en la categoría de Datos Personales desde donde, además, podrás descargarte un informe con tu documento de afiliación en formato pdf en caso de que lo necesites.

¿Cómo solicitar el número si no lo tengo?

Si vas a trabajar por cuenta ajena (vas a ser contratado por una empresa) y no tienes número de Seguridad Social, el trámite de solicitud de este número debe realizarlo la empresa.

Para el resto de los casos, puedes solicitar la asignación a través de este enlace a Import@ss, con los métodos de identificación antes mencionados. Una vez asignado el NUSS se emitirá la Resolución correspondiente, que podrás imprimir.

¿Es la tarjeta sanitaria el número de Seguridad Social?

No. El sistema sanitario utiliza el número de afiliación de la Seguridad Social para expedir la tarjeta sanitaria y dar de alta el derecho a recibir las prestaciones sanitarias en cada una de las comunidades autónomas competentes en la atención sanitaria.