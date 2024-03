Mónica García promete un sistema de salud descarbonizado para 2050: "España es el país de la UE más vulnerable al cambio climático"

"España es el país de la Unión Europea más vulnerable en lo que a los efectos del cambio climático se refiere". Las primeras palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, en su intervención en el acto la Alianza para la Acción Transformadora en Clima y Salud (ATACH) de la OMS para debatir y presentar iniciativas que se ha celebrado este lunes en Madrid dejaban clara la posición de su departamento ante lo que ella misma ha considerado "una crisis de salud pública".

La Reunión Global ATACH: Transformar los sistemas de salud frente al cambio climático se desarrollará entre el 4 y el 5 de marzo en la capital para acordar cómo los resultados obtenidos en las últimas COP y en otras agendas de adaptación climática deben dar forma a las prioridades de la ATACH (perteneciente a la Organización Mundial de la Salud) para avanzar respondiendo a las demandas de los países y promoviendo una mejor comprensión de las barreras y oportunidades.

En este escenario, la ministra ha anunciado que su departamento va a "impulsar durante esta legislatura el marco normativo necesario para que el sistema de salud esté plenamente descarbonizado antes de mitad de siglo y que contemple en sus leyes la necesidad de tener un sistema de salud resiliente y adaptado a la crisis climática". El compromiso del Ministerio de Sanidad, ha asegurado, es "avanzar hacia un sistema de salud público del siglo XXI, que sea más humano y más verde".

"Tenemos una enorme interdependencia con la naturaleza y que el planeta tiene unos límites ecológicos, que no pueden ser sobrepasados sin dañarlo y que, por tanto, nos dañaríamos y nos dañamos a nosotros mismos", ha indicado García. La titular de Sanidad ha asumido que el primer paso "es cumplir con el mandato de la COP28 y abandonar de manera progresiva, ordenada y justa los combustibles fósiles, cuya quema es la causa última de la crisis climática, de la contaminación atmosférica y responsable de más de ocho millones de muertes adicionales cada año".

En esta lucha, ha dicho la ministra, es "crucial encontrar socios y amigos de los que aprender y con los que caminar juntos hacia un sistema de salud global descarbonizado". Esta declaración la ha hecho en el escenario en el que comparecía junto a el embajador del Reino Unido, Hugh Elliott; la directora del Departamento de Salud, Cambio Climático y Medioambiente de la OMS, María Neira; y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Mónica García ha destacado el papel del sistema público de salud, la "columna vertebral" del estado de bienestar España y un "orgullo" para nuestro país. "No podemos olvidar que sus bases se sentaron hace casi 40 años y que, como todos los sistemas de salud del mundo, sufrió primero los recortes y la austeridad en el año 2008 y, después, las consecuencias de la pandemia", por lo que ha asumido que "lo que nos toca ahora es cuidarlo y devolver el orgullo a nuestros profesionales y ciudadanos".

Para ello, "es imprescindible modernizarlo" y adaptarlo a los retos que marca la crisis climática. "El sistema de salud global supone en torno a un 5% de las emisiones anuales globales, que es más que toda la aviación y el transporte marítimo", por lo que la ministra ha querido recordar la locución latina primum non nocere, "una de las primeras que aprendemos en la facultad de Medicina", que se traduce al castellano como "lo primero es no hacer daño": "Lo primero que tienen que hacer los sistemas sanitarios de este siglo es no hacerle daño a nuestro planeta".

Para ello, hay que hacer dos cosas, ha sostenido la ministra de Sanidad: "Adaptarnos al cambio climático con medidas que se adapten a las olas de calor y mitigar ese cambio, haciendo que nuestros sistemas sanitarios no sean emisores"..