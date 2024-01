Eva Gallardo, presidenta de la Sociedad Matemática: "No es deseable que un arquitecto sea profe de mates en un instituto"

Catedrática de Análisis Matemático e investigadora del Instituto de Ciencias Matemáticas, Eva Gallardo es la actual presidenta de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), una sociedad científica sin ánimo de lucro con más de 110 años de historia.

La catedrática pide cambios en la enseñanza para que las matemáticas no sean ni "el ogro de las aulas" ni "la asignatura de los frikis"

Los resultados de PISA (una caída de cinco puntos en matemáticas en toda España) no la sorprendieron. El 'Libro blanco de las matemáticas', que la RSME publicó en 2019, ya pronosticaba un considerable bajón del aprendizaje de la asignatura. ¿Qué se puede hacer para revertir la situación? Gallardo atiende las preguntas de El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, desde Pamplona, donde asiste a un congreso matemático.

El presidente del Gobierno ha anunciado un plan de refuerzo en matemáticas y compresión lectora tras los desastrosos resultados de PISA. ¿Qué opinión le merece?

Matemáticas y comprensión lectora van de la mano. Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Muchas deficiencias de los estudiantes con el razonamiento matemático y la resolución de problemas vienen de que no comprenden el enunciado del problema, no entienden lo que se les pregunta. El informe PISA dijo lo que nosotros ya veníamos diciendo desde hace tiempo. En 2019 publicamos el 'Libro blanco de las matemáticas', donde alertábamos del problema y planteábamos soluciones. Es fundamental un pacto por la educación.

El Libro blanco asegura que los currículos de matemáticas están sobrecargados y son repetitivos. Además, hace hincapié en la ausencia de materias importantes: álgebra, geometría y estadística.

Son materias que pasan desapercibidas o que están ocultas en los currículos. No es lo mismo en primaria que en secundaria y hay que ajustarse a la edad de los estudiantes. También es necesario revisar la formación del profesorado para que puedan desarrollar las competencias en matemáticas. Nos estamos encontrando profesores que están impartiendo matemáticas y que tienen aprensión a las matemáticas.

¿Por qué?

Ahora mismo, en docencia, las plazas de oposición de secundaria se están cubriendo con profesionales que no son matemáticos. Si no eres experto en la materia ¿cómo la puedes enseñar?

No es fácil encontrar matemáticos para que ejerzan de profesores de matemáticas los institutos. Se van a la empresa privada porque ganan mucho más.

Nos encontramos con graduados en Ciencias del Mar dando matemáticas en Bachillerato. O arquitectos e ingenieros. A ver, los ingenieros son los más cercanos pero su visión de las matemáticas es muy diferente a la mía. Ellos tienen una visión mucho más útil. Son buenos profesionales, pero no es deseable que un ingeniero o un arquitecto sea profesor de matemáticas en un instituto.

El Libro blanco también pide un cambio en la formación de los docentes de primaria y reconsiderar el acceso a la función pública para que, en el grado de Ciencias de la Educación, haya un refuerzo de matemáticas.

Es una propuesta de nuestra comisión de educación, efectivamente. No podemos exigir que los maestros de primaria sean matemáticos de profesión, eso no tiene sentido. Pero su formación matemática debe ser más amplia. Las matemáticas de 5º y 6º de primaria ya tienen cierta complejidad. Son porcentajes, ecuaciones, reglas de tres… Sin embargo, la realidad es que la formación matemática de los maestros de primaria es mínima. Si su especialidad es música o inglés y el sistema les pone a dar clases de matemáticas… Algunos de ellos no han visto las matemáticas desde 2º de ESO porque al grado de Educación se accede desde humanidades. Puede que las matemáticas de 2º de primaria sean muy elementales, pero hay que saber enseñarlas.

¿Cómo?

Las matemáticas son pasión, tienen belleza, están en el arte y en la música. Hay personas que piensan que solo están en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial y los algoritmos. Pero la parte humana es fundamental. Las matemáticas no pueden seguir siendo el ogro de las aulas. No puede ser cuestión de frikis. Son el lenguaje de la ciencia y la naturaleza. Son objetividad y precisión. Si planteamos las matemáticas como una repetición de actividades monótonas no llegaremos al alumnado. Muchos docentes hacen un gran esfuerzo y plantean innovación en la educación.