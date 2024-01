No es la revelación del siglo: la calidad de los encuentros sexuales en la pareja influye profundamente en la satisfacción y en la estabilidad de la misma. De ahí que raramente dos personas con nulo feeling sexual terminen en una relación romántica seria. Debe haber algo de química. Y decimos algo porque, lo creas o no, es muy probable que el amor de tu vida no sea la persona con la que has tenido más flow en la cama. No es una opinión. Es la conclusión a la que llegas cuando lees las decenas de respuestas de este hilo de Reddit. Sí, en tu mente fantaseas con hallar un alma gemela que además te folle celestialmente, pero los polvos míticos suelen acabar siendo solo eso: polvos míticos para el recuerdo.

Tú quieres sexo y tu pareja no: la asimetría sexual, el gran 'hueso' de las terapias conyugales ”A veces es emocionante, a veces aburrido también. Está a kilómetros de distancia de ser el mejor de mi vida”. “Mi ex fue el mejor sexo de mi vida”. “Mi pareja actual no es la que más me ha hecho llegar al orgasmo”. Por supuesto, hay excepciones, personas que sí han hallado en sus parejas estables un sexo divino, pero para la mayoría de gente no es así. La pregunta es por qué. Y hay muchas posibilidades. Una de ellas es el hecho de que parte del morbo procede de cierto grado de incertidumbre y de novedad que desaparece en el seno de una relación sólida. Hay un encanto especial en el polvo inesperado. En bajarle los pantalones a alguien sin saber de antemano qué color es su ropa interior. Intimidad emocional Aún así sigue siendo extraño. Como explica el profesor de filosofía de la psicología Aaron Ben-Zeev, de la Universidad de Haifa en Israel, en un artículo para Psychology Today, uno de los ingredientes claves del buen sexo es la intimidad emocional y teóricamente esta debería ser top en la relación con el amor de tu vida. Algo no termina de encajar. Y quizás la clave sea esa pizca de sobrerrespeto en la cama que media en muchas relaciones de calidad. Cuesta desarrollar un sexo desinhibido y experimental cuando estás profundamente preocupado todo el rato en que la otra persona no sienta que la estás explotando para tu placer. En amores muy healthies resulta difícil sexualizar. Al menos a veces. Así lo explica el propio Ben-Zeev a través de las palabras de una mujer anónima: “No creo que debas casarte con el mejor sexo de tu vida. Mi mejor sexo fue una cadena de hombres extranjeros sexys en mis veintes. Súper apasionado, un poco peligroso; mi madre nunca lo habría aprobado. Me encanta tener eso para recordar, pero nunca me habría casado con estos tontos y ardientes caramelos de hombres”. De alguna manera, priorizas la seguridad emocional y física sobre el desenfreno. Pero no pasa nada: como dice este experto, “deberíamos aceptar una pareja sexual lo suficientemente buena” si es el amor de tu vida. No es necesario que te folle como nadie. Basta con que lo haga bien.