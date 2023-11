El periodismo como una herramienta para mejorar la sociedad; periodistas que cuentan lo que les ocurre a personas. Y que contribuyen a visibilizar, y por tanto a normalizar, la realidad de quienes tienen una discapacidad desde un punto de vista diferente, más allá del melodrama y del heroísmo. El acto de entrega de la XXV edición de los premios Tiflos de periodismo del Grupo Social ONCE sirvió ayer para reflexionar sobre todo esto de la mano de los ganadores en las distintas categorías: Marta Torres se llevó el premio en prensa escrita por el reportaje ‘Pablo quiere ser jardinero’, publicado en Diario de Ibiza en septiembre de 2022; Ana Ayuso ganó en prensa digital con el trabajo ‘Obligados a tomar cañas y tener citas acompañados de sus padres’, de la web de El Periódico de España (del mismo grupo que Diario de Ibiza, Prensa Ibérica); el programa ‘Escúchame’, de Canal Extremadura TV, en televisión, cuyo galardón recogieron Eduardo Sosa (jefe de redacción) y Alberto Muñoz (director del programa); y ‘El semáforo’, sobre la importancia de los semáforos sonoros, que Sara Selva Ortiz hizo para la plataforma de podcast Sonora.

Las menciones especiales fueron para el reportaje ‘Luisfer y José, un amor muy capacitado’, de Marian Rosado, de El Periódico de Extremadura (también de Prensa Ibérica); ‘La historia de Javier’, de Ángel Expósito para La Linterna de Cope, y ‘Educar con otra mirada’, de Raquel Artigas Yago, emitido en Aragón Televisión. El acto se celebró en la sala de conferencias de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y entre el público había estudiantes de Periodismo.

«Los premios impulsan la normalización de la imagen en los medios de personas con discapacidad. Cumplimos 25 años premiando a periodistas que son capaces de acercarse a la discapacidad de esa forma y acercarla a la ciudadanía», explica el jefe de prensa de la ONCE, Chema Prieto, que subraya la capacidad de transformación que puede tener el periodismo social y pone como ejemplo el reportaje de Marta Torres. Precisamente el jurado, formado por reconocidos profesionales de la comunicación, tuvo en cuenta que su trabajo es un ejemplo «del impacto que el periodismo social bien enfocado tiene en la sociedad».

La periodista ibicenca reunió en el Botánico Biotecnológico a Pablo, un chico con síndrome X frágil que quería estudiar un grado básico de Formación Profesional de Agrojardinería pero a quien la conselleria de Educación se lo negaba y sólo le daba la opción de cocina; su madre, la luchadora Carmen Ortuzar; la presidenta de la asociación para la integración APIES, Lola Penín; el dueño del espacio, Eduardo Mayol, y un jardinero. Después del reportaje, Educación rectificó y le dejó matricularse tras años de negativas.

Torres explicó a los estudiantes que era la tercera vez que la madre de Pablo recurría a los medios para denunciar la cerrazón de Educación. «Pensé: esta historia hay que contarla desde otro sitio. Al ver un anuncio del Botánico se me ocurrió reunirles allí. Yo quería que Pablo fuera Pablo, hasta entonces él no había hablado. Pablo paseó con el dueño del Botánico, con los jardineros, se vio claramente que tenía mucho interés. Al salir, me abrazaron la madre y la presidenta de la asociación. Carmen me dijo: ‘hacía años que no nos divertíamos, que no nos reíamos con Pablo’. Por cosas como esta tenemos el oficio más grande del mundo», explica la periodista de Diario de Ibiza, que advierte a los futuros profesionales de la comunicación: «No nos damos cuenta de lo cerca que tenemos las grandes historias».

Pautas para contar una historia

Torres también da tres pautas fundamentales a la hora de abordar una historia humana: «Primero, que lo que cuentes no le vaya a hacer más daño a esa persona. Segundo, mantener siempre su dignidad. Tercero, plantearse que dentro de diez años o el tiempo que sea, si lo lee no se enfade contigo o con ella misma. Muchas veces nos llegan las historias muy en caliente, te cuentan cosas que no contarían si no estuviesen desesperados», alerta. Torres da las gracias a la organización: «Gracias a la ONCE por la labor que hacéis con personas con diversidad funcional, porque muchas veces les salváis la vida».

En la misma línea, Sara Selva subraya -por videoconferencia desde Nueva York- que «hay una diferencia muy grande de hacer periodismo con pena a hacerlo con empatía. Las cosas más simples, cotidianas, son las que muestran la realidad de una persona. Las historias están ahí, hay que estar atenta». También Ana Ayuso incide en la importancia de «llevar siempre el pilotito de periodista encendido», así como de que quienes ocupan cargos de responsabilidad en los medios «tengan la valentía de apostar por estos temas».

El director de Comunicación e Imagen del Grupo Social ONCE, Antonio Mayor, afirma durante su intervención que «lo único que pide el Grupo Social ONCE es igualdad de oportunidades: ni más ni menos». En el acto también participan el decano de la facultad, Jorge Clemente; la periodista de Antena 3 y Onda Cero Rocío Martínez y la actriz y periodista Patti Bonet.